色情網洗黑錢案　主腦夫婦判囚45及48月 (14:38)

本案被告分別是陳豹智、陳鳳雅、陳榜平、鍾世榮、詹濠基、楊詠琳、陳奇一、趙繼章、陳國尚、利泰興、徐芷琳和何震軒，各人年齡介乎25至53歲。

案發於2012年至2013年間，首、次被告陳豹智、陳鳳雅被指控串謀放高利貸，他們借錢時收取超過60厘的年利率，有借貸人更需支付高達逾百厘年利率。陳豹智、陳奇一、趙繼章、陳國尚被控串謀依賴他人賣淫的收入維生罪。此外各人亦分別被控洗黑錢和串謀洗黑錢等罪，涉款逾2.5億元。

法官在判刑時指出，本案的罪行有組織，且維持長時間經營，最高年利率超過200厘，但沒有三合會成分，收債時亦無違法；而涉案網站只是幫妓女賣廣告，並無控制妓女的成分，案中部分被告交出戶口予放債人，對清洗黑錢所牽涉罪行不知情，獲取的報酬不多，而他們戶口清洗黑錢金額由約500萬至1500萬元。

法官表示，由於案情複雜及控辯雙方情況，雖然控辯雙方已作多方努力，但審訊出現延期、多次押後、超出預定審期，所以在判刑時下令各被告獲准減刑兩個月。所以法官判處首、次被告陳豹智、陳鳳雅分別監禁48及45個月；其中6名被告陳榜平、鍾世榮、詹濠基、陳國尚、利泰興和何震軒則入獄16至19個月；另外陳奇一被判入獄6個月、緩刑兩年。趙繼章在案中為網站提供技術支援，屬技術員角色，獲判社會服務令160小時。至於餘下兩名女被告楊詠琳及徐芷琳均需要照顧幼童，其中徐芷琳更在審訊期間誕下嬰孩，所以亦獲判社會服務令160小時。

另外案中第三被告、色情網站「sex141.com」的時任商業登記人岑浩華，周一（22日）就其被定罪的一項串謀高利貸、一項串謀依靠妓女收入為生，以及11項洗黑錢相關罪行，已被判監51個月。

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