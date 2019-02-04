【元朗襲擊】傷者憶車廂瀰漫血腥味　林卓廷：會約見港鐵了解第三者責任賠償 (15:42)

傷者梁先生：對警隊完全失去信心

梁先生稱，其後逃跑進列車，但該列車沒有即時開出。白衣人追上月台攻擊，部分人走入車廂持棍指着乘客，有女生哭，車廂瀰漫血腥味，全程歷時30分鐘，車上的乘客打999，不是未能接通就是無人聽。他形容，當時感到無助，「望出窗看警察何時來，但他們無來過」。最後列車開出，他在天水圍下車，回到北區住所報警，當時有7名警員到他家，他不明白為何元朗會無警察。他指出，在醫院落口供時，有警員著他對香港警隊重拾信心，稱會找他筆錄，惟至今都沒有聯絡他，他對警隊完全失去信心。

他認為，警方以涉非法集結拘捕施襲者，是匪夷所思，因這場是「恐怖襲擊」。他又強烈要求何君堯等建制派議員道歉。

傷者馬先生：已報案惟警至今無聯絡

居於元朗20年的馬先生手臂和手背有大範圍瘀傷，他稱，當日身穿黑衣及有參與遊行。他憶述，周日晚上約10時50分坐西鐵回元朗，列車到站時已有年輕人叫不要離開車廂，之後有年輕人稱要人幫忙「頂一頂」，於是他走出去。馬先生說，有人打他的頭，他用手擋，之後衝回車廂，但白衣人已到月台，並襲擊車上身穿不同顏色衣服的乘客。他其後在兆康站下車，赴屯門醫院就醫，並即時報案，警方取其電話地址，但無報案編號，至今無警方聯絡他。

馬先生質疑，警方能否公平處理有關事件。他反駁立法會議員何君堯指控林卓廷帶黑衣人挑釁，他不相信林卓廷可帶領，認為說法是侮辱港人智慧，要求何君堯道歉。

【14:15】元朗周日（21日）發生暴力襲擊事件，當日在場協助市民而遇襲的民主黨立法會議員林卓廷今日（24日）陪同6名傷者和目擊者見記者。林卓廷表示，對有目標、有計劃持械毆打無辜市民的「白衣黑漢」和背後主事者，予以最強烈譴責。

林卓廷強調，市民當時並不是如立法會議員何君堯、民建聯梁志祥等建制派所稱到場挑釁；律師團隊會全力協助傷者和在場人士循刑事和民事追究施襲者；會追究警方蓄意不履行職責，縱容暴徒長期集結、持械、沒部署協助市民等。

林卓廷今日會聯絡負責案件的警員，查問如何給予市民信心警方會公正調查，因為當晚警方沒有及時到場，事後有警員與施襲者言談甚歡等。他亦會約見港鐵了解關於第三者責任賠償，再協助傷者，並要求港鐵公開交代應變是否有問題。他重申，要求成立獨立調查委員會，調查整個反修例事件引致的警民衝突、黑社會暴打市民等來龍去脈，今日出席記者會的目擊者和傷者會配合提供證供，取回事實公道。

他認為，全世界極權政府不想自己出手打壓，就會找黑勢力襲擊市民和記者，香港正朝着這方向，他會聯絡國際組織，讓國際社會知道香港市民乘地鐵也被數以百計的人暴打。他警告建制派「不要當香港市民白癡」、剪接網上短片，他認為當晚根本是黑社會、鄉事勢力有組織預謀暴打市民，又着林鄭政府「唔好再龜縮在盾牌木棍後」。

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