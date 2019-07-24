【李鵬逝世】社民連赴中聯辦　促追究「六四屠城」責任 (13:42)

社民連梁國雄、吳文遠等約20人先於西區警署集合，再步行至中聯辦。他們手持寫上「血腥政權遺臭萬年 屠夫李鵬死有餘辜」字句的橫額，並高叫「人民不會忘記」、「追究六四屠殺」等口號。沿路有7至8名警員維持秩序。

抵達中聯辦後，社民連飲酒「乾杯慶祝」李鵬逝世。梁國雄讀出聲明，指出八九民運期間，李鵬時任總理，將愛國民主運動定性為暴亂，更於5月20日凌晨宣布戒嚴。他又批評，鄧小平雖是「屠殺」最高決策人，但李鵬也有不可推卸責任。李鵬和當時保守派擁護鄧小平鎮壓民運，「派兵殺戮抗爭民眾」，令中國在關鍵時刻錯過推動政治改革，更在「屠殺後走向更專制獨裁」。社民連要求中共盡快公布六四真相，追究屠城責任，還死難者公道及向家屬道歉賠償。

中聯辦外有近20名警察駐守，亦有警員在場錄影情況。社民連宣讀聲明後，吳文遠及梁國雄將寫有「屠夫李鵬 死有餘辜」等字句的單張，貼於中聯辦牆外，在場警方隨即作呼籲，稱未得到大廈業主同意前，請勿張貼物品，社民連之後散去。

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