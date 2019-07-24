金鐘站「不合作運動」兩示威者報稱被打不追究 (13:39)

14歲女收港鐵「檢控通知書」

14歲鄭小姐稱，今早只是乘搭港鐵，並無參與不合作運動，惟到達金鐘站時，同行友人被一名白衣人襲擊及被粗言穢語指罵，其後有港鐵職員上前抄下她的個人資料，並帶她到一房間，稱由於她阻礙列車行駛及說粗言穢語，向她發出「檢控通知書」。她引述港鐵職員表示「會告你上法庭，睇下告唔告得入」。

示威者斥港鐵沒保障市民安全

參與不合作運動的吳先生表示，上周日西鐵元朗站發生的襲擊事件反映港鐵沒有保障市民安全，批評港鐵沒有譴責「暴徒」，希望活動引起港鐵、警方及市民關注港鐵站安全問題，因事件亦可在中環、金鐘和尖沙嘴站發生。

乘客諒解：矛頭指向政府

乘客曾先生由天水圍乘搭港鐵到鰂魚涌上班，早上8時許到達金鐘站，見到列車車門「開開合合」，才記起有網民發起不合作運動，「他們是為了表達訴求，我們本身要上班，有包袱未必做到。如訴求合理，港人也認同的話，用這方式表達不會反對」。乘客趙先生表示諒解市民的不合作運動，認為是「用不同抗爭方式，矛頭指向政府」。

不合作運動歷時約兩小時，示威者約於早上10時離開金鐘站，港鐵列車服務恢復正常。

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