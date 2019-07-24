【逃犯條例】中國國防部：關注香港形勢發展　 按《駐軍法》處理 (12:39)

吳謙在記者會上表示，這段時間他們密切關注香港形勢發展，「特別是7月21日的遊行及暴力事件，以及激進分子衝擊中聯辦。對此，港澳辦已經作出回應，部分激進示威者的行為挑戰中央政府權威，觸碰『一國兩制』的原則底線，是絕對不能容忍的，『東方之珠』不容玷污」。對於有香港記者問及中國國防部如何處理港獨勢頭，吳謙說：「在駐軍法的第3章第14條有明確規定。」

根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》第3章第14條規定，「香港特別行政區在必要時，可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。香港特別行政區政府的請求經中央人民政府批准後，香港駐軍根據中央軍事委員會的命令派出部隊執行協助維持社會治安和救助災害的任務，任務完成後即返回駐地」。

（新浪網）

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