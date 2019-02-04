【逃犯條例】彭定康稱元朗襲擊回歸以來最嚴重暴力事件　外交部︰選擇性失明 (17:40)

華春瑩表示，最近香港是發生了一些事件，彭定康「選擇性失明，選擇性發聲」，避而不談衝擊香港法治根基、衝擊立法會事件和衝擊中聯辦大樓的事件，認為彭定康的真實意圖「昭然若揭」。她重申，中方堅決反對任何外部勢力干預香港內部事務，「希望他們盡早在此問題上閉嘴、收手」。

【13:02】 前港督彭定康稱，對元朗襲擊事件表示憂慮，形容是回歸22年來最嚴重的暴力事件之一，促請港府成立獨立調查委員會調查連串衝突，令社會達成和解。大律師公會前主席、資深大律師石永泰亦表示支持，稱社會發生連串衝突，已過「救災黃金72小時」，成立獨立調查委員會或未能令民怨「降溫100度，但若可降至70、80度」，當局應考慮。

彭定康昨（23日）接受港台英文台訪問時說， 有相當數量的市民、商界和法律界代表以及新聞界皆認為要成立獨立調查委員會，假如政府希望推動和諧氣氛、令人民感受到政府聆聽意見，成立獨立調查委員會就是和解的重要一步。

彭定康：驚訝警無法阻止示威者衝立法會

彭定康稱，親自看過很多有關上周日在元朗襲擊的片 段，包括有親北京立法會議員看似對施襲者讚好，令他想起2014年佔領運動在旺角亦發生懷疑黑社會的人的襲擊行為。 彭定康說，有需要調查警方如何維持示威活動的秩序，以及為何有時會失控，而最重要是現時有疑似黑社會的人在元朗襲擊無辜市民。他認為香港有足夠警力，很驚訝警方為何無法阻止示威者衝入立法會，又或是無法阻止 惡棍毆打無辜市民。

石永泰：獨立調查委員會具獨特性

石永泰 昨接受有線電視訪問時 稱，委員會由獨立的退休法官主持，會作出會面調查，不會只查一方，甚至有助證明警隊清白。他認為，獨立調查委員會有其獨特性，監警會不能取代，包括可以強制證人出庭宣誓作供，過程公開，而且可盤問證人。

回歸以來成立過的法定獨立調查委員會，石永泰參與過四次，包括新機場爭議，他代表機管局；南丫海難、鉛水調查，他代表委員會，到最近的沙中線紅磡站調查代表禮頓。

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