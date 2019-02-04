【逃犯條例】彭定康稱元朗襲擊回歸以來最嚴重暴力事件　外交部︰選擇性失明 (17:40)

【17:40】外交部發言人華春瑩今日（24日）在例行記者會回應，指彭定康聲稱元朗發生的事件是香港回歸22年來最嚴重的暴力事件，反問說，不知道彭定康如何看待極少數暴徒暴力衝擊立法會和中聯辦大樓的行為。
華春瑩表示，最近香港是發生了一些事件，彭定康「選擇性失明，選擇性發聲」，避而不談衝擊香港法治根基、衝擊立法會事件和衝擊中聯辦大樓的事件，認為彭定康的真實意圖「昭然若揭」。她重申，中方堅決反對任何外部勢力干預香港內部事務，「希望他們盡早在此問題上閉嘴、收手」。
【13:02】前港督彭定康稱，對元朗襲擊事件表示憂慮，形容是回歸22年來最嚴重的暴力事件之一，促請港府成立獨立調查委員會調查連串衝突，令社會達成和解。大律師公會前主席、資深大律師石永泰亦表示支持，稱社會發生連串衝突，已過「救災黃金72小時」，成立獨立調查委員會或未能令民怨「降溫100度，但若可降至70、80度」，當局應考慮。
彭定康昨（23日）接受港台英文台訪問時說，有相當數量的市民、商界和法律界代表以及新聞界皆認為要成立獨立調查委員會，假如政府希望推動和諧氣氛、令人民感受到政府聆聽意見，成立獨立調查委員會就是和解的重要一步。
彭定康：驚訝警無法阻止示威者衝立法會
彭定康稱，親自看過很多有關上周日在元朗襲擊的片段，包括有親北京立法會議員看似對施襲者讚好，令他想起2014年佔領運動在旺角亦發生懷疑黑社會的人的襲擊行為。彭定康說，有需要調查警方如何維持示威活動的秩序，以及為何有時會失控，而最重要是現時有疑似黑社會的人在元朗襲擊無辜市民。他認為香港有足夠警力，很驚訝警方為何無法阻止示威者衝入立法會，又或是無法阻止惡棍毆打無辜市民。
石永泰：獨立調查委員會具獨特性
石永泰昨接受有線電視訪問時稱，委員會由獨立的退休法官主持，會作出會面調查，不會只查一方，甚至有助證明警隊清白。他認為，獨立調查委員會有其獨特性，監警會不能取代，包括可以強制證人出庭宣誓作供，過程公開，而且可盤問證人。
回歸以來成立過的法定獨立調查委員會，石永泰參與過四次，包括新機場爭議，他代表機管局；南丫海難、鉛水調查，他代表委員會，到最近的沙中線紅磡站調查代表禮頓。
元朗襲擊 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 元朗襲擊 元朗襲擊事件 元朗 元朗站 西鐵 西鐵元朗站 警察 襲擊 元朗西鐵 白衣人 彭定康 石永泰 獨立調查委員會 編輯推介