【元朗襲擊】何君堯促選「生路」「不生路」　朱凱廸要求撤言論勿煽動暴力 (11:28)

立法會議員何君堯已故父母位於屯門墳墓遭人破壞，何君堯今（24日）凌晨在facebook直播，聲稱是民主派議員朱凱廸的追隨者所為，朱凱廸包庇破壞者，要求他提供線索予警方；指前面有「生路」及「不生路」，要朱凱廸選擇。朱凱廸今早就事件接受《明報》網站查詢及回應。
問：是否認同何君堯在facebook直播的指控？
朱凱廸：破壞事件並非在眾目睽睽下發生，亦沒有人出來承認責任，根本無法判斷是何人所為。
何君堯過去不斷作出關於我的失實指控，今次亦不例外，這些假消息往往成為他誤導及煽動群眾的工具，做法可恥，形同玩火。
問：對何君堯的「生路」、「不生路」言論有何感想？是否感到威脅？
朱凱廸：我認為警方首要調查何君堯在7．21襲擊中的角色。
在目前政治對立嚴重的社會氣氛中，政治人物受襲擊的風險確實提高了。何君堯的威嚇言論是火上加油，我要求他收回言論，不要再煽動暴力，誤導公眾。我未有計劃到警署報案。
問：對何君堯已故父母墳墓遭破壞有何回應？
朱凱廸：我反對所有針對政治人物的暴力襲擊，無論其政治立場為何。這個觀點我在昨日的港台訪問中已經提出。
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