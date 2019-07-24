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2019年7月24日星期三
【元朗襲擊】鍾健平稱元朗遊行屬「和理非」 梁志祥憂衝擊籲延期 (12:30)
【元朗襲擊】何君堯促選「生路」「不生路」 朱凱廸要求撤言論勿煽動暴力 (11:28)
【逃犯條例】曼城傑志友賽網民籲唱《孤星淚》名曲 發起人：歡迎球迷自發行動 (11:14)
私家車司徒拔道撞壆 女乘客受傷 (11:05)
【逃犯條例】陳弘毅斥元朗襲擊無法無天 促政府考慮設獨立調查委員會 (10:58)
男子西貢夜潛捉蟹遇溺亡 (10:43)
網民金鐘站「不合作運動」 港鐵：班次逐步回復正常【短片】 (09:59)
【元朗襲擊】柳俊江籲林鄭月娥有承擔 回應五大訴求 (08:22)
炎熱有驟雨 最高32度 (07:03)
元朗襲擊案 警方暫拘11男 (23:36)
【逃犯條例】航空界發起7．26機場集會 促政府回應五大訴求 (23:29)
【元朗襲擊】白裙女懷孕不足3個月沒通知醫院 診所求醫證胎平安 (22:46)
【逃犯條例．短片】涉撕毁城大民主牆推倒女神像 操普通話男子被捕 (22:12)
近百市民廣源邨悼墮樓青年 (21:53)
何君堯父母墓碑遭破壞 建制派39議員聯署譴責 田北辰自行發聲明 (21:43)
【逃犯條例】6‧12眼部中彈教師完成手術 未來兩周須面部朝下休養 (21:23)
【元朗襲擊】賽馬評馬界聯署促馬會褫奪何君堯會籍 (20:51)
書展98萬人次入場 人均消費875元 (20:50)
父母墓碑遭破壞 何君堯：人神共憤 (20:18)
中海物業4員工涉用虛假文書 兩被告認罪擬當污點證人 (20:09)
【元朗襲擊】「光復元朗遊行」發起人申請不反對通知書 (19:55)
【元朗襲擊】警再回應：周日晚3小時接2.4萬求助電話超負荷 (19:44)
【元朗襲擊】民主派求開特別會議討論元朗事件 譴責何君堯 (19:20)
健身中心涉違商品例威嚇銷售 事主盼體格如金鐘國但否認欲上健身課 (18:01)
網民到何君堯屯門辦事處抗議 警查身分證 (17:14)
【預算案】新民黨倡派8000元 葉劉：不要整天都想我們為選舉 (17:11)
再有女子告西醫林偉光 稱遭對方非禮申索償 (17:08)
【元朗襲擊】記者問「港暴力團體受北京控制」 外交部先稱確保中央機構安全 後答反對暴力 (16:54)
【元朗襲擊】前線醫生聯盟強烈譴責暴徒 (16:51)
【元朗襲擊】被襲眾志成員拒報警 稱不再相信警察 (16:46)
【逃犯條例】28環保界人士聯署 促獨立調查釐清暴力事件緣由 (16:42)
【元朗襲擊】市面回復正常 店舖怕「被點相」拒拍攝 (16:42)
【逃犯條例】34前高官議員再發聯署信 強烈要求成立獨立調查委員會 (16:12)
不滿接種「水貨」HPV疫苗 11內地人入稟小額索償 (16:05)
【元朗襲擊】區內中學取消補考補課 校長會主席稱警將加派人手巡邏 (15:56)
健身中心涉違商品例威嚇銷售 事主：職員稱「入錯嘢」叫取出戶口所有存款 (15:43)
【元朗襲擊】書展煞科日三中商職員貼連儂牆 「我住元朗也被打」 (15:39)
【元朗襲擊】劉業強：譴責7．14沙田暴力 沙田鄉委會主席撐警更強硬：外國點會係橡膠子彈 (15:26)
【逃犯條例】楊潤雄：各界應珍惜機會與政府溝通 冀教師持平助學生了解時事 (15:15)
老婦接受上門打針後亡 夫向涉事醫生及醫務中心索償 (14:51)
救生員疑因延長試用期 危站深水埗公園泳池高處 (14:30)
鄧永鏘前助理稱不獲遣散費 入稟勞審處追近百萬 (14:24)
興華邨中年婦墮樓亡 (14:17)
港鐵車廂圖開乘客背包 休班警企圖偷竊罪成上訴駁回 (13:43)
西醫非禮女病人囚9個月 上訴駁回即時服刑 (13:37)
【元朗襲擊】朱凱廸港台節目籲釋反修例被捕者 何君堯斥朱「人渣」拍枱離場 (12:40)
客貨車火炭撞的士 3人輕傷 (12:39)
北角酒樓火警 員工食客疏散 (12:35)
青年沙田墮樓亡 (12:32)
洗衣公司貨車元朗撼路旁貨車 司機跟車工被困 (12:04)
【元朗襲擊】朱凱廸質疑元朗事件早已部署 (11:43)
機管局首任主席黃保欣逝世 (10:41)
【元朗襲擊】葉劉籲市民非常時期體諒警隊 衝擊中聯辦政治含意大 (10:10)
【二十四節氣．大暑】中醫提醒：飲水補水勿一次過狂灌 (10:09)
旺角兩漢遭追斬浴血 (09:58)
【逃犯條例】英促獨立調查元朗襲擊 特朗普：習近平非常負責任處理港示威 (09:44)
多雲有驟雨 局部地區雷暴 最高32度 (07:38)
【元朗襲擊】6男涉非法集結被捕 部分人涉黑社會背景 (00:08)
張翔促理性討論解決分歧 錢大康籲安全為先 (23:34)
【元朗襲擊】警拘5男涉非法集結 (22:48)
【元朗襲擊】元朗入夜平靜 街上人流少 (22:38)
【元朗襲擊．短片】襲擊後10多小時見傳媒 記者起哄促林鄭月娥「講人話」 (22:30)
【元朗襲擊】鄉議局：兩批不同政見者毆鬥 促警嚴肅跟進 (21:50)
釋智慧追思儀典早上舉行 林鄭月娥王志民出席 (21:23)
【元朗襲擊】否認助施襲 區議會副主席王威信：到場勸架捱棍 右手骨折 (20:25)
【元朗襲擊】石鏡泉發道歉聲明撤言論 (20:15)
青年掟磚毁貨車 駕車逃被警開槍拘捕 判囚30月賠1250元 (20:09)
【元朗襲擊】元朗屯門荃灣沙田商場有商舖落閘 元朗體育文康設施提早關門 (20:05)
【元朗襲擊】荃灣辦事處被爆門毁玻璃 何君堯：憤怒了 (19:50)
【元朗襲擊】余若薇去信律師會 投訴何君堯違反律師專業操守 (19:40)
【元朗襲擊】醫科生聯署罷課 醫生協會對警未及履行職責表失望 (19:30)
【元朗襲擊】新民主同盟13人警察總部請願 范國威：10月將以特權法譴責何君堯 (19:14)
【逃犯條例】總商會首籲政府撤修例 促不稱職官員問責 (18:56)
東鐵線服務陸續回復正常 (18:12)
【元朗襲擊】外媒廣泛報道襲擊 「香港警察在哪？」 (18:06)
色情網站放高利貸登色情廣告 負責人洗黑錢判囚4年3個月 (18:00)
【元朗襲擊】社福界600人靜默遊行至元朗警署 張超雄批評是「恐怖襲擊」 (17:52)
尾隨兩少女掩口拖後樓梯圖非禮 廚師認罪候判 (17:35)
【元朗襲擊】行會譴責粗暴行為 陳智思：督促政府警方遏止暴力蔓延 (17:30)
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【逃犯條例．721遊行】批示威者塗污國徽 董建華：嚴重傷害全國人感情 (16:09)
【元朗襲擊】盧偉聰：警方黑社會誓不兩立 會檢討部署 (15:58)
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灣仔地盤工墮8米升降機槽亡 (15:30)
【元朗襲擊】民主派區議員元朗警署抗議警方執法不力：縱容黑幫橫行 (15:16)
【元朗襲擊】港鐵員工協會函金澤培：責成警方履行職責保護市民 (14:56)
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託友人代考保險試 財務經理認罪求情：自幼患腦血管瘤 (14:09)
【逃犯條例．721遊行】示威者圍中聯辦塗污國徽 官媒：不容挑戰中央政府權威 (13:40)
【元朗襲擊】何君堯：元朗社區被挑撥「有反應是正常」 不會與白衣人割席 (13:21)
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政府：強烈譴責上環元朗暴力行為 會嚴正追究 (01:28)
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私家車司徒拔道撞壆 女乘客受傷
(11:05)
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凌晨3時許，一輛本田Type R私家車沿港島司徒拔道上斜，駛至近山頂道時懷疑失控，撞向路旁石壆，私家車左前輪飛脫，車上一名女乘客受輕傷。警方正調查意外原因。
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政府：強烈譴責上環元朗暴力行為 會嚴正追究
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