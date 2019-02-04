【逃犯條例】曼城傑志友賽網民籲唱《孤星淚》名曲　發起人：歡迎球迷自發行動 (11:14)

洪先生稱，曼城是國際知名球隊，其西班牙籍領隊哥迪奧拿是支持加泰隆尼亞獨立運動，曾多次出席獨派集會推動公投，執教期間也不時戴起黃絲帶，支持入獄的獨派異見者。因此，他希望透過發起觀賽市民唱出《Do you hear the people sing》這首被視為反極權的歌曲，以喚起哥迪奧拿以至國際媒體關注香港情況。

洪先生又解釋選擇21分鐘唱歌的原因，是為了批評警方及政府在周日（21日）元朗襲擊中的表現。

另外，哥迪奧拿昨日（23日）在賽前記者會上被問及香港反修例風波時，他表示社會要接受示威行動，但不希望出現暴力場面，並相信政府只要坐下來對話，便有機會解決問題。洪先生稱滿意有關說法，指出哥迪奧拿作為一名外來遊客，不太熟悉香港情況，其說法已算得上合格。

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