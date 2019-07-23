【逃犯條例】航空界發起7．26機場集會　促政府回應五大訴求 (23:29)

帖文寫道，作為香港一分子，工會成員一直關心香港事務，並一直支持民主、公義、人權、法治等價值，與香港人共同進退，因知道維護這些普世價值很重要，亦是吸引外國遊客來香港的原因。

帖文續說，可恨的是，香港政府在未清楚了解送中條例對香港的影響時，「已想霸王硬上弓」，並在回應市民的五大訴求一事上處理失當，加上近日港鐵元朗站的襲擊事件，警察沒及時救人，都令市民「大失所望，人心惶惶」，更直接影響香港作為世界大都會的形象，令旅客、商家「大失信心」。

帖文指出，為令政府更清楚人民的訴求，令旅客更掌握來港的風險，因此呼籲同業參與周五的和平集會，為香港前途努力，並說「團結是唯一的出路」。

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