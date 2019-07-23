【元朗襲擊】白裙女懷孕不足3個月沒通知醫院　診所求醫證胎平安 (22:46)

相關報道：【元朗襲擊】醫局澄清無孕婦送院 白裙女子倒地 哭說與男友被圍打失散

趙小姐前額和後腦受傷，周日晚由救護車送往博愛醫院，本報於昨凌晨在醫院訪問她。其後，網上傳出短片，有身穿白裙孕婦受襲倒地。本報昨曾透過短訊向趙小姐查詢她是否該受傷孕婦，但當時未獲回覆。醫管局同日澄清急症室沒接收孕婦或流產個案。

直至今午，趙小姐透過短訊回覆本報表示自己是孕婦，胎兒未足3個月，本來不想事件被放大，「其實我已經覺得好困擾，如果唔係網上面言論咁過分，講到話有人做戲，我都唔會出聲」。她說，事後已到診所檢查，胎兒一切安好。

趙小姐指出，自己當日只傷頭，沒傷及腹部，在博愛醫院接受腦部電腦掃描前，無醫護問她是否懷孕。她周一曾接獲醫院電話，提及其電腦掃描結果顯示腦部無問題，讓她放心，對方曾問趙小姐是否有可能懷孕及對上一次經期。趙小姐說，當時反問對方為何要提供有關資料，並無向對方透露自己情况。

回想當晚遇襲，趙小姐說：「無論孕婦又好，女性又好，都唔應該打。應該係話根本唔應該打人。」她又指出，緝拿施襲的白衣人歸案，才是對傷者最好的補償。

本報記者就趙小姐上述情况向博愛醫院查詢，該院回覆說根據紀錄，元朗西鐵站事件當日，博愛醫院急症室沒有接收過與事件有關的孕婦或流產個案。一般而言，醫護會按病人的放射檢查部位詢問婦女是否懷孕，例如進行腹腔或盆腔的放射檢查的輻射劑量有影響胎兒發展的風險，醫護事前需詢問婦女是否懷孕；但其他部位的放射檢查包括腦部掃描，並不影響胎兒，毋須向接受檢查的婦女查詢是否懷孕。

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