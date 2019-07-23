近百市民廣源邨悼墮樓青年 (21:53)

沙田廣源邨昨（22日）有26歲男子疑與家人政見不合起爭執，其後墮樓身亡。有市民發起悼念活動，晚上8時近百名市民帶白花到廣源邨巴士站獻花悼念，大部分人神情哀傷，亦有人不住落淚。
沙田居民馮太帶同女兒出席悼念活動。馮太對有青年墮樓身亡感痛心，受訪時一度哽咽，說作為家長，希望親子之間如意見不合，可以互相包容及接納，「甚至面對面時不講（相關議題）也可」。她說，表達意見有很多方式，年輕人不值得因此而犧牲。
就讀中三的陳同學居於廣源邨，他表示，昨日一直在家緊貼有關消息，知道青年墮樓後不治，感到非常沉重；但昨晚一直有傳言沙田會發生衝突，加上自己從未遇過類似的事，不敢下樓了解情况。陳同學說，自己反對修訂《逃犯條例》，希望勸勉同路人，「不要奉獻自己生命，少一個人是少了許多力量」。
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒：18288
年輕人專線
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)
生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
賽馬會青少年網上輔導平台「Open噏」：https://www.openup.hk
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 反修例 墮樓 悼念 編輯推介