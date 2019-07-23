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近百市民廣源邨悼墮樓青年 (21:53)

沙田廣源邨昨（22日）有26歲男子疑與家人政見不合起爭執，其後墮樓身亡。有市民發起悼念活動，晚上8時近百名市民帶白花到廣源邨巴士站獻花悼念，大部分人神情哀傷，亦有人不住落淚。

沙田居民馮太帶同女兒出席悼念活動。馮太對有青年墮樓身亡感痛心，受訪時一度哽咽，說作為家長，希望親子之間如意見不合，可以互相包容及接納，「甚至面對面時不講（相關議題）也可」。她說，表達意見有很多方式，年輕人不值得因此而犧牲。

就讀中三的陳同學居於廣源邨，他表示，昨日一直在家緊貼有關消息，知道青年墮樓後不治，感到非常沉重；但昨晚一直有傳言沙田會發生衝突，加上自己從未遇過類似的事，不敢下樓了解情况。陳同學說，自己反對修訂《逃犯條例》，希望勸勉同路人，「不要奉獻自己生命，少一個人是少了許多力量」。

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