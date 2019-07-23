何君堯父母墓碑遭破壞　建制派39議員聯署譴責　田北辰自行發聲明 (21:43)

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立法會議員梁美芬下午率先在facebook譴責「這種泯滅人性的劣行」，並一度把矛頭指向「反修例示威者」，指他們「已變成喪盡天良的惡魔」；遭網民質疑無證據後，她把帖文中有關反修例示威者的字句刪去。

梁美芬之後與另外38名建制派議員聯署，譴責「激進暴力分子惡意針對何君堯議員的一連串違法暴力行為」，指出何君堯近日被人在網上圍攻、公開其家人的個人資料，以及破壞及圍堵其辦事處，今日再有人破壞其先人基地，「用意惡毒無比，涉及受影響議員整個家族並傷害其感情」，「實在天理難容」。聯署者要求警方嚴肅追究犯事者。

他們形容何君堯是「敢言的議員」，稱他「受到抄家滅祖式的對待，這是文明社會之恥」；呼籲各界和平克制，理性對話，勿讓暴力蔓延。

未有參與聯署的田北辰強烈譴責破壞何君堯父母基碑的行為，指出這「與傷害何議員本人身體無異，猶有過之」。他對何君堯致以深切慰問，並指出若有任何不滿，應以合法形式表達。

另外，不在港的建制派議員廖長江未有參與聯署，據了解是因為建派制暫未聯絡上他。

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