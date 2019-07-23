【逃犯條例】6‧12眼部中彈教師完成手術　未來兩周須面部朝下休養 (21:23)

6月12日金鐘警民衝突中，疑被橡膠子彈或布袋彈傷及右眼，並被警方控告「暴動罪」的拔萃女書院通識科楊老師，今日（23日）完成眼部手術。他接受訪問時引述醫生表示手術成功，但要明日（24日）覆診才知道具體康復程度，醫生要求他未來一至兩周要長時間頭部朝下休養，「比較辛苦」。
楊老師今日接受訪問時表示，他早上到醫院接受局部麻醉以進行眼部手術，醫生把氣泡打進其右眼黃斑位置，約一個半小時手術完成後，醫生對他表示手術成功，但具體的康復程度，要明日再覆診才能作進一步評估。由於要把眼部的氣泡固定，醫生建議楊老師除吃飯和上廁所，需要長時間以面部朝下的方式休養，為期約一至兩周。楊老師表示︰「除長時間頭部朝下比較辛苦外，現時身體情况總算可以。」
至於他被控「暴動罪」方面，楊老師表示，警方就案件進度沒有提供新資訊，估計要待10月底，其保釋期完結並到警署報到，才會有進一步消息。
楊老師於6月12日金鐘警民衝突後到醫院接受眼部手術，他上星期接受訪問時表示，其右眼黃斑創傷未能自然癒合，「中央位置看不見」。
2019年7月20日報道：6．12衝突傷眼教師 下周再做手術
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