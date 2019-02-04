書展98萬人次入場　人均消費875元 (20:50)

貿發局主辦的第30屆香港書展，以及同期舉行的第3屆香港運動消閒博覽今日（23日）結束。貿發局副總裁周啟良表示，今屆書展的7日展期共吸引98萬人次入場；書迷除踴躍進場買書，亦積極參與各項文化活動，科幻小說大師倪匡的講座更是座無虛席，市民對書展文化活動的熱情不減；運動消閒博覽亦提供各式各樣免費試玩和互動體驗，吸引不少參觀人士試玩，氣氛十分熱烈。

他提到，今年喜見市民和展商繼續善用廢物分類回收箱，大會亦在會場設立書籍捐贈處讓展商捐書，這些書籍將會由志願機構處理，並轉贈有需要人士，鼓勵業界落實環保之外，更可惠及更多有需要的社群。此外，大會今年加強香港書展流動應用程式的內容，書迷除可獲取書展最新資訊及優惠，更可利用今年新增的「快搜位置圖」掌握展商及文化活動場地位置，大會可因而減少列印展覽索引，全面支持環保。

據大會的抽樣調查顯示，書展及運動消閒博覽除獲香港市民熱烈支持，亦吸引不少旅客參與，超過10%的參觀者來自香港以外地方。

大會於書展期間委託研究機構，抽樣訪問超過820名入場人士。絕大部分受訪者在過去一年都有購買印刷書籍，全年平均消費為1358港元，而受訪者今年預算在書展的花費平均為875港元，按年升約8%，佔全年平均相關消費超過60%，反映書迷愈來愈傾向選擇於書展花費及購買書籍。最多受訪者打算來書展購買最新出版書籍（75%），亦有36%的受訪者希望來享受購書折扣優惠，25%受訪者打算在書展參與多元化的文化活動。

調查亦有顯示讀者日常的閱讀習慣。調查發現98%受訪讀者在過去一個月有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為23小時，較去年的調查增加一小時。讀者最常閱讀的三類書籍種類分別為小說（63%）、文學（35%）和旅遊（26%），其他最常閱讀的書籍種類為漫畫、自我增值、語文學習及政治等。另外，近七成受訪者在過去一個月有閱讀電子書，平均時數為18小時。

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