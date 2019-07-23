中海物業4員工涉用虛假文書　兩被告認罪擬當污點證人 (20:09)

中國海外物業服務有限公司於2015年獲得漁護署西區副食品批發市場的服務承辦商合約。4名被告為中國海外現職及前僱員，即總物業經理林彥橋（42歲）、物業經理朴麗莉（38歲）、高級物業主任羅穎恩（33歲）、前物業主任徐志豪（35歲）則是羅穎恩的丈夫。另一被告李大群（44歲）為利是清潔服務有限公司董事兼股東。5人同被控一項串謀使用虛假文書副本罪，林彥橋另被控一項使用虛假文書副本罪。

徐志豪和羅穎恩夫妻今日（23日）認罪。案情指出，徐志豪於2015年7月加入中國海外任職助理物業主任，他當時只有約23個月物業管理工作經驗；事隔兩個月後獲晉升為物業主任，職位等同「管理監督」。根據該合約，「管理監督」應有至少3年監督職位的工作經驗。

其後，有人向漁護署投訴此事，署方要求中海物業呈交調查報告；林彥橋涉嫌從羅穎恩獲取徐志豪的履歷，並偽造一份聘用證明書交給漁護署，以平息投訴。羅和徐在警誡下承認知悉文件屬偽造， 並知道文件會交予漁護署。

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