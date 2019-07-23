健身中心涉違商品例威嚇銷售　事主盼體格如金鐘國但否認欲上健身課 (18:01)

受僱於健身中心Go Goal Studios的3名銷售員及一名健身教練，涉嫌於去年透過威嚇手段，向兩名男學生推銷共值2萬元的健身服務，推銷行為違反《商品說明條例》，被控兩項作出威嚇性營業行為罪。4人不認罪，今（23日）於九龍城裁判法院受審。受騙事主在盤問下承認，曾向涉案的健身教練表示，其理想體格是像韓國藝人金鐘國一樣，但否認有意參與健身課程，又稱當時是「信咗佢」，以為銷售員會從其戶口取錢，他才親自從提款機取錢。
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4名被告依次為銷售員黃展澤（20歲）、健身教練區存信（24歲）、銷售員譚嘉希（21歲）及張梓健（22歲）。控罪指出，各被告分別於去年3月24日及4月4日，向周俊宏銷售價值3000港元、向梁浩明銷售價值1.8萬港元的健身服務時，對二人作威嚇性營銷行為。
22歲男事主周俊宏在盤問下供稱，次被告認為他的脂肪與肌肉比例不太好，問他「想做咩體格？心目中有咩model？」周俊宏回應說「金鐘國」，次被告稱「掂啦」；周俊宏否認次被告曾建議他健身。
辯方稱，客戶協議書的格式明顯不像問卷，質問他看見「付款細則」時，豈會仍以為是問卷，周俊宏解釋說，「我無咁細心睇」，只是按銷售員指示的位置簽署。辯方稱在商業社會，正常而言簽署代表同意，周俊宏認同，但表示只是想盡快簽妥離開。
對於周俊宏供稱首被告取去他的提款卡後，向他表示公司因「入數紙」而取走他戶口金錢；辯方反問，常理都知道提款卡需要密碼才能啟用，周俊宏則說「當時我信左佢」，才會親自到樓下提取戶口所有款項3700元。