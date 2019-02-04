【元朗襲擊】記者問「港暴力團體受北京控制」　外交部先稱確保中央機構安全　後答反對暴力 (16:54)

元朗西鐵站周日晚（21日）發生暴力襲擊，大批白衣人持武器毆打市民。在北京，昨日（22日）外交部例行記者會上，兩度有記者問及元朗襲擊，首個提問更提及事件「突顯香港特定暴力團體已受北京當局控制」。外交部發言人耿爽回應時，着記者留意中聯辦及港府回應，又稱支持港府確保中央駐港機構安全；到第二次被問及元朗襲擊，才稱「反對一切非法暴力行為」。
首次有記者問及周日的元威襲擊時指出，台灣民進黨就事件譴責港府，「稱事件突顯香港特定的暴力團體已經受到了北京當局的控制，相信這一事件會引起國際社會的關注」。耿爽先表示，港澳辦與中聯辦的回應已代表中央政府意見，特區政府亦已回應。他稱，部分激進示威者行為已觸碰一國兩制原則底線，絕對不能容忍，中央政府「堅定支持特區政府採取一切必要措施，確保中央駐港機構安全，維護香港法治，懲治犯罪分子」；又重申堅決反對任何外部勢力干預香港內部事務。
其後再有記者引述國際學者形客元朗襲擊是「恐襲」，並再指出台灣民進黨譴責港府，耿爽才表示對「發生在香港的所謂『襲擊』，我們的態度很明確」，反對一切非法暴力行為，中央政府支持香港警方依法處理。
另有記者指出，中方就圍堵中聯辦發出的聲明，罕有用上「最強烈憤慨和譴責」字眼，問中央政府是否會採取新措施。耿爽回應表示，「中方肯定是根據事態發展來作出反應」，稱反應程度與事態嚴重程度直接相關。他重申不能容忍示威者觸碰一國兩制底線的行徑。
（外交部網頁）
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