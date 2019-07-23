【元朗襲擊】被襲眾志成員拒報警　稱不再相信警察 (16:46)

20多歲的阿源表示，當晚由中環到朗屏西鐵站，途中與10至20名反修例示威者相認，欲一同支援元朗遇襲市民；當時大部分人身穿黑衣，有人手持長遮。阿源說，由於港鐵不停元朗站，他們在朗屏站下車行到元朗站外近南邊圍，遇上第一批白衣者；對方是三名手持藤條的中年男子，一言不發便開始打示威者，但示威者人數較多，把白衣者反包圍後對方便離開。阿源說，當時只是被打了幾下，沒有太大傷勢。

阿源一行人續向元朗站方向走，2、3分鐘後遇上第2批、約10至20個持木棍及藤條的白衣者。阿源說，示威者先跟他們理論，叫他們不要再打人，「但他們沒說話，殺氣騰騰就打人」。阿源是眾示威者中最遲逃脫的人，逃脫前被推倒在地，遭十數人圍毆一至兩分鐘；亂棍中他的頭頂、後腦被打穿，雙手和膊頭多處瘀傷，整隻左耳發黑。他獲有心人義載到醫院治理，頭頂及後腦傷口流血不止兩個多小時，共縫了9針。

由遇見第一批白衣者到被義載離開現場，阿源說只是10分鐘內的事，他沒後悔到元朗「增援」，「就算驚都要去，難道讓他們（白衣者）肆虐？」他說，會保留法律追訴權利，但不會報警，因不再相信警察。提到警方就元朗襲擊拘捕6人，阿源語有諷刺問：「咁多人？幾百個人出來打人，只拘捕6個？」阿源認為當晚元朗如「無政府狀態」，而白衣者想要恐嚇示威者；惟他不會被嚇到，有市民發起周末到元朗遊行，如他情況許可亦會參與。

元朗襲擊 相關報道：

區內中學取消補考補課 校長會主席稱警將加派人手巡邏

書展煞科日三中商職員貼連儂牆 「我住元朗也被打」

劉業強：譴責7．14沙田暴力 沙田鄉委會主席撐警更強硬：外國點會係橡膠子彈

朱凱廸港台節目籲釋反修例被捕者 何君堯斥「人渣」拍枱離場