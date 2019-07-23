【逃犯條例】28環保界人士聯署　促獨立調查釐清暴力事件緣由 (16:42)

環保組織「綠惜地球」今日於facebook貼文列出聯署名單，指出近月香港經歷大大小小的示威請願行動，反映香港社會迫切尋求管治及制度上的改變，希望政府全面檢討施政方針及手法，重建市民和政府之間的尊重和信任。

聯署名單如下：

1.林健枝（現任: 鄉郊保育諮詢委員會成員; 曾任、環境諮詢委員會主席、生物多樣性策略與行動計劃督導委員會主席、戶外燈光專責小組主席、土地供應專責小組成員、可持續發展議會成員、以及個別與城市規劃、噪聲管制、空氣污染管制、廢物海上棄置、環境影響評估等上訴委員會成員）

2.侯智恒（現任：城市規劃委員會成員、城市林務諮詢小組成員、環境影響評估上訴委員會成員；曾任：環境諮詢委員會成員、郊野公園及海岸公園委員會成員）

3.羅惠儀（現任：環境諮詢委員會成員、漁農業諮詢委員會成員、活化已修復堆填區資助計劃督導委員會成員、農產品獎學基金委員會成員、環境及自然保育基金委員會成員；曾任：環境運動委員會成員）

4.蘇國賢（現任: 郊野公園及海岸公園委員會成員、行業培訓諮詢委員會－樹藝及園藝業成員、海濱事務委員會成員;曾任：樹木管理專家小組成員）

5.梁懷敏（現任：環境運動委員會成員）

6.陳嘉俊 （現任：鄉郊保育諮詢委員會成員、旅遊事務署旅遊業策略小組委員會成員；曾任：郊野公園及海岸公園委員會成員）

7.魏塏錂（現任：長遠減碳策略支援小組成員）

8.宋亦希（現任：環境諮詢委員會成員、保護稀有動植物諮詢委員會成員、海上傾倒物料上訴委員會成員）

9.黃子勁（曾任：環境運動委員會成員、環境及自然保育基金減少廢物項目審批小組成員、都市固體廢物收費支援小組成員）

10.何小芳（現任：長遠減碳策略支援小組成員；曾任：可持續發展委員會成員、環境諮詢委員會成員、郊野公園及海岸公園委員會成員、環境運動委員會成員、專業人士環保事務諮詢委員會成員）

11.熊永達（現任：機場發展與機場三跑道系統諮詢委員會成員、的士服務質素委員會成員；曾任：環諮會環評小組副主席）

12.劉惠寧（現任：環境諮詢委員會成員、大嶼山發展諮詢委員會成員、水務諮詢委員會成員；曾任：生物多樣性策略及行動計劃督導委員會成員、郊野公園及海岸公園委員會成員）

13.馬昀祺（現任：保護稀有動植物諮詢委員會成員、環境運動委員會教育工作小組成員）

14.朱漢強（曾任: 可持續發展委員會廢物收費支援小組成員）

15.劉婉儀（現任：農業持續發展基金諮詢委員會成員）

16.鄭茹蕙（現任：環境運動委員會成員、公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會成員；曾任：郊野公園委員會成員）

17.劉祉鋒（現任：水務諮詢委員會成員；曾任：環境諮詢委員會成員、戶外燈光專責小組成員、惜食香港運動督導委員會成員、環境運動委員會成員）

18.鄭睦奇（現任：改善海洋生態基金管理委員會成員；曾任：海洋哺乳類動物存護工作小組委員、離岸風力發電場發展計劃持份者聯絡小組成員、香港東南水域離岸風力發電項目持份者聯絡小組成員）

19.文志森（現任：郊野公園及海岸公園委員會成員；曾任：環境諮詢委員會成員、能源諮詢委員會成員、水務諮詢委員會成員、城市規劃上訢委員會成員、生物多樣性策略及行動計劃督導委員會成員、基因改造生物專家小組成員）

20.單家驊（現任：社區參與綠化委員會成員）

21.梁恩銘（現任：機場改善海洋生態基金委員會成員；曾任：香港生物多樣性策略及行動計劃教育聚焦小組成員）

22.鍾芯豫（現任：可持續發展委員會成員）

23.羅卓文（現任：社區參與綠化委員會成員、環境及自然保育基金減少廢物項目審批小組成員）

24.鄒桂昌（現任：土地和發展諮詢委員會成員、城市林務諮詢小組成員；曾任：郊野公園及海岸公園委員會主席，環境諮詢委員會及城市規劃委員會成員）

25.戚曉麗（曾任：社區參與綠化委員會成員）

26.何漢威（現任：環境運動委員會宣傳工作小組委員、惜食香港運動督導委員會委員）

27.林梓晴（曾任：環境運動委員會委員）

28.羅雅寧（曾任：可持續發展委員會廢物收費支援小組成員）

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