【逃犯條例】34前高官議員再發聯署信　強烈要求成立獨立調查委員會 (16:12)

【16:12】繼6月23日向特首林鄭月娥發表緊急聯署信，呼籲當局立即撤回修例後，多名前高官議員及專業人士今日（23日）再發聯署信，強烈要求政府成立獨立調查委員會，形容此為修補撕裂、尋求和解、唯一公認的最有效方法。

這次聯署共有34人， 新加入聯署的有3名前高官，分別是同為公務員事務局前局長的王永平和俞宗怡，以及房屋署前署長苗學禮，全文如下：

就調查委員會職責範圍的聯署聲明

我們曾於6月23日發起聯署致函行政長官林鄭月娥，促請她立即撤回《逃犯條例》修訂建議及成立獨立調查委員會。其後，修例引起的政府管治及社會秩序問題持續惡化，社會分裂，我們特別憂心警民衝突的雙方互相指摘對方使用過分武力。這情況不容繼續下去。

我們現再度聯署，強烈要求政府引用香港法例第86章，成立獨立調查委員會。這是修補撕裂、尋求和解、唯一公認的最有效方法。

真相不得彰顯，和解就無從達到，而彰顯真相，有賴具公信力的調查。

我們拋磚引玉，建議下述的調查委員會職權範圍，歡迎公眾以此為基礎，提出其他意見，集思廣益，促成此事。

調查委員會職權範圍：

1. 調查政府提出《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》引起社會廣泛反對的成因和情況，包括（但不限於）政府從宣布修例至6月15日暫緩但不撤回修例的處理手法是否恰當。

2. 調查警方與示威人士（或其他公眾人士）多次衝突的事實和情況，包括2019年6月9日、6月12日、6月16日、6月21日、6月26日、7月1日、7月14日、7月21日，及委員會認為應調查的其他衝突。調查內容包括（但不限於）﹕

（a） 是否有任何事件顯示示威人士（或其他公眾人士）使用過分武力或策略故意激發與警方的衝突；

（b） 檢討警方為應付衝突所採取的部署及行動的恰當性，包括武力是否合乎比例、是否切合防止暴力與受傷，及/或恢復社會秩序的目的。

3. 基於以上（1）和（2）的調查結果，提出有助社會和解的適當措施的建議。

聯署人：(按筆畫次序）34人

王永平 - 公務員事務局前局長（新加入）

方敏生 - 社聯前行政總裁

布簡瓊 - 前經濟司

朱幼麟 - 立法會前議員

余若薇 - 立法會前議員

何秀蘭 - 立法會前議員

何沛謙 - 通訊局前主席

何俊仁 - 立法會前議員

李永達 - 立法會前議員

李卓人 - 立法會前議員

李華明 - 立法會前議員

李鵬飛 - 行政會議前召集人、立法會前議員

吳靄儀 - 立法會前議員

林鉅成 - 前立法局議員

苗學禮 - 房屋署前署長（新加入）

施祖祥 - 前憲制事務司

俞宗怡 - 公務員事務局前局長（新加入）

陳方安生 - 前政務司長

陳家洛 - 立法會前議員

殷志明 - 大律師、法改會轄下逆權管有小組委員會前委員

梁家傑 - 立法會前議員

張文光 - 立法會前議員

張玉堂 - 公民實踐培育基金董事、國際律師事務所合夥人

張國柱 - 立法會前議員

單仲偕 - 立法會前議員

黃宏發 - 前立法局主席

楊森 - 立法會前議員

鄭家富 - 立法會前議員

鄭經翰 - 立法會前議員

劉慧卿 - 立法會前議員

歐耀佳 - 廣華醫院前顧問醫生

黎慶寧 - 前保安局長

蕭寶珍（黎慶寧太太）- 香港出口信用保險局前總監

盧子健 - 民主黨前中委

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