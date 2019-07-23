【元朗襲擊】區內中學取消補考補課　校長會主席稱警將加派人手巡邏 (15:56)

相關新聞 楊潤雄：各界應珍惜機會與政府溝通 冀教師持平助學生了解時事

可道中學（嗇色園主辦） 校網公布，就近日社會上發生的事件，明白家長或會感到憂慮，若家長決定不讓子女參與學校的活動及補課，可致電回校通知，學校表示理解，而本校教師亦會如常照顧出席的學生。該校中四級和通識科原定今日舉行補考，校長彭惠蘭表示，考慮到或有學生因有安全憂慮不回校補考，又不希望「不是同一批人一齊考」，故把補考日期推遲至下月1日，待社會平靜下來再舉行。她又稱，若家長因安全考慮，未能安排子女回校參加活動，「亦不會有任何後果或處分，完全不會」。

元朗區中學校長會主席柳子權稱，昨日（22日）與警方元朗區指揮官李偉文見面，對方承諾會加派人手巡邏及盡快將犯事者繩之於法。至於元朗區中學暑期活動安排，柳子權稱，校長會沒有特定指引，由各校按情况決定，以他任校長的金巴崙長老會耀道中學，則已取消昨今兩日的中一適應課程及補課，暫未決定明日安排。他又稱，知道有學校取消整個星期的活動，他擔心周六、日安全再受影響，「學生一落樓就可能是示威範圍，不知道會否再有白衣人襲擊」。

教育局長楊潤雄今日出席活動時表示，學校有時會在暑假期間舉行課外活動，這些暑期活動彈性很大，學校可因應情況，以及首要關心學生的安全，而作一些調節；學校如需要教育局在這方面幫助，會學校繼續保持聯絡，在適當時候提供支援。

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