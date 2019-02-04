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健身中心涉違商品例威嚇銷售　事主：職員稱「入錯嘢」叫取出戶口所有存款 (15:43)

受僱於健身中心Go Goal Studios的3名銷售員及一名健身教練，涉嫌於去年透過威嚇手段，向兩名男學生推銷共值2萬元的健身服務，推銷行為違反《商品說明條例》，被控兩項作出威嚇性營業行為罪。4人不認罪，今（23日）於九龍城裁判法院受審。受騙事主作供稱，他被以「填問卷」為由哄到健身中心，簽下客戶協議書但未有看到條款，其後銷售員藉詞要求他提取戶口所有款項，並在事主不知情下為他購買3000元健身課程，事主感到害怕，仍答允付款。

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4名被告依次為銷售員黃展澤（20歲）、健身教練區存信（24歲）、銷售員譚嘉希（21歲）及張梓健（22歲）。控罪指出，首、次及第三被告於去年3月24日，向周俊宏銷售價值3000港元的健身服務時，作出威嚇性營銷行為，導致周俊宏與力高工作室有限公司簽訂客戶協議購買健身服務。第四被告則於去年4月4日，連同另外3名不知名人等，向梁浩明銷售價值1.8萬港元的健身服務時，作威嚇性營銷行為。

其中一名男事主周俊宏（22歲）供稱，案發時他正就讀IVE二年級，現職資訊科技程式員。周俊宏憶述，案發當日他於晚上8時半途經和富商業大廈，有黑衣男子捉其肩膊稱 「差一個就收工，幫手填問卷」 ，周俊宏於是跟隨男子到涉案的健身中心。

到達後，銷售員B着周俊宏脫鞋和度高磅重，並拿出一式三份的客戶協議書，指示他填寫個人資料和簽名，他依從，單純以為是「填問卷」。B表示「想拎提款卡睇睇」，周俊宏訛稱他沒有提款卡，惟周俊宏拿出身分證時，被瞥見銀包內有提款卡。銷售員C拿走提款卡後，銷售員A、即要求事主填問卷的黑衣男子急忙表示「職員入錯嘢」，着周俊宏盡快提出戶口所有款項，否則公司會把他的結餘全部取出。

其後，周俊宏與A一同到銀行提款，提取戶口所有款項3700元，再回到健身中心。周俊宏發現客戶協議書上，多了條款列明「3000元和6堂課」，他說「我完全無理，只是想拎完身分證就走人」。當銷售員A說不能更改課堂資料，向周俊宏索取3000元時，他反問「你哋同詐騙集團有咩分別？」周俊宏感到害怕，追問A能否將金額降低但不果，於是答允付錢，他繼而獲得VIP卡。銷售員C表示，周俊宏可憑客戶協議書，兩星期後回來取錢。他說當時感到疲累，沒有問及條款和協議書內容便離去，再到信和中心逛街後回家。

數日後，周俊宏再回到健身中心欲取回款項，銷售員B表示「出咗狀況」而未能退款，又稱現在只能選擇選已付款的健身課程，或退回500元的會費。聆訊午續。

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