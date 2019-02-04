不滿接種「水貨」HPV疫苗　11內地人入稟小額索償　 (16:05)

11名申索人分別為林思捷、吳園園、謝娟蘭、劉小娥、謝美善、謝慧蘭、李妤婷、劉佳、劉燕，以及由練小萍代表的兩名子女。被告為環亞體檢集團有限公司，其中首6名申索人另向環亞董事吳惠茵、環亞公司秘書即臻達商業顧問有限公司及其董事周演明索償。臻達今派男職員應訊，庭外稱臻達僅負責環亞的文書工作，不牽涉環亞的業務。

根據申索書，眾申索人於2018年11月至2019年4月，向環亞體檢集團有限公司（環亞）購買九價HPV疫苗，費用介乎6600元至8360元。大部分申索人已全數繳款，但僅接種一劑後，傳媒於2019年5月揭發該些疫苗為疑似水貨，環亞亦在6月5日結業，申索人仍有兩劑未接種。

首6名申索人的案件因地址問題押後至8月29日再訊。其餘申索人的案件則在10月23日再訊，審裁官要求申索人證明該些疫苗是水貨、每支針的價錢等。練小萍為兩名子女的兩宗申索則被剔除，因練小萍並非子女的法定監護人。

在深圳工作的吳園園庭外表示，對事件「很氣憤」，她經同事推薦的內地中介公司轉介至環亞打針，已付款予中介，「想來香港打真的疫苗」，得知是疑似水貨後「很失望」。她已將事件通報衛生署，但暫時未有回覆；另向消費者委員會投訴。

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