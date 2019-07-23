【元朗襲擊】書展煞科日三中商職員貼連儂牆　「我住元朗也被打」 (15:39)

書展今日（23日）最後一天，不少市民到展場內的一道連儂牆寫便利貼，在場一名元朗居民表示，對於周日（21日）發生的白衣人追打市民事件感憤怒，「好似回到無法治的時代」；有在聯合出版集團旗下三聯書店、中華書局和商務印書館（三中商）工作的兼職員工表示，不怕在公眾地方貼便利貼會被秋後算帳，「我也被打了，難道我還要什麼都不講？犯法的是他們（白衣人）」。
在「三中商」做兼職員工的K先生（化名）稱，今午12時許經過書展連儂牆，發現很多人在寫便利貼，於是自己也一起寫。他表示自己是元朗居民，周日晚上剛好下班坐港鐵回家，在該班元朗列車中，目睹整個過程，幸好只是在推撞下撞傷右腳，並無大礙。
他說，不同意政府在這個多月來的處理手法。問及他會否怕被秋後算帳，他說：「我自己都是受害者，我為什麼會怕被秋後算帳？我也被打了，難道我還要什麼都不講？」
另外，三名大學生也在牆上寫上香港「三權分立」是「政府、警察及黑社會」。她們稱自己住在屯門及元朗。其中住在大棠的阿蛋（化名）表示，一直都知該區有黑勢力，「平日咩事不會搞平民的」，對於周日所發生的事感到匪夷所思，「過了這麼多年，讀了這麼多書，個個都有學識的，為什麼都可以搞到香港變成這樣？」她們寄望不知道周日發生什麼事的人，特別是海外的人能從連儂牆上了解事件。