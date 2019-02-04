【元朗襲擊】劉業強：譴責7．14沙田暴力　沙田鄉委會主席撐警更強硬：外國點會係橡膠子彈 (15:26)

沙田鄉事委員會今日舉行執委會就職典禮，中聯辦新界工作部長李薊貽、新界鄉議局主席劉業強，以及多名新界區議員、鄉委會主席出席。

對於可能有人到元朗遊行示威，錦田鄉委會主席鄧賀年着遊行示威者不要去元朗，但若一定要入元朗會「由佢」，「差人都搞唔掂，唔關我們事」。鄧賀年稱，會叫村民到時不要入元朗，又認為「黑衣人」不會入村，只在網上挑釁他們，已着村民不要理會，有事交由警方處理。新田鄉鄉事委員會主席文美桂笑言，會派水和毛巾「畀佢（遊行人士）抹下汗」，後來又稱現時「唔知咩事」。

劉業強在台上致辭時，只嚴厲譴責7月14日在沙田遊行後發生暴力事件，又說新界原居民會以行動守護香港。會後，對於周日（21日）深夜元朗有大批白衣人襲擊市民，劉業強稱警方會深入調查整件事，又說自己事前不清楚有此衝突。他表示，無法無天、暴力的行為不能接受，不希望見到以暴易暴。被問到鄉事派和黑社會是否也「誓不兩立」，他稱不會容許任何以暴易暴，不支持暴力行為。至於警方當晚沒有即時執法，會否擔心新界秩序，劉業強說聽到很多人都擔心，他提醒市民出入小心，認為香港秩序被人破壞中。

劉業強又被問到應否有官員問責、成立獨立調查委員會，他稱相信特首聽到不同意見，由特首決定。

中聯辦新界工作部長李薊貽致辭時稱，愛國愛港愛鄉是鄉事傳統，亦是香港需要樹立的正氣；又重申「一國兩制」最適合香港發展，而香港從來包容性強、平和安寧，希望市民繼續秉承理性，令香港回歸平和安寧。他離開時被記者追問有否叫鄉事阻止示威者進入元朗、會否與周日施襲的白衣人割席，他都沒有回應。

新界鄉議局副主席、沙田鄉委會主席莫錦貴形容，有人將「示威人士擺上枱，進行暴力行為」；又批評有人侮辱、粗暴對待警方，警告萬一警方退後，香港不堪設想，變成「無政府狀態」。他支持香港警方更強硬，又稱若在外國出現此情況，「個個中槍倒地，點會係橡膠子彈」。

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