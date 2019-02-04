【元朗襲擊】朱凱廸港台節目籲釋反修例被捕者　何君堯斥朱「人渣」拍枱離場 (12:40)

節目期間，兩人提到本周末將會舉行的「光復元朗」行動。何君堯稱所有「光復」字眼背後帶有暴力意味，不斷追問朱凱廸會否呼籲反修例示威者停止光復行動，朱凱廸稱一日政府未回應政府五大訴求，示威活動只會持續。當朱凱廸提到五大訴求之一的「釋放被捕人士」時，何君堯大為不滿，批評朱凱廸作為立法會議員，將暴力帶入議會，然後再將暴力擴大至社區，斥責朱凱廸「簡直是人渣」。說罷，何君堯拍桌離場，節目亦告一段落。

據港台直播所示，何君堯離場時斥朱凱廸「不配做我們的議員」，隨即畫面後方便有聲音向何君堯表示「你也不配」，何君堯詢問對方身分，這把聲音便稱「我是這裏的員工，我是香港選民」，其後直播中斷。

何君堯離場後見記者，重申已給予朱凱廸4次機會解釋及呼籲其信徒停止光復，但朱凱廸不停迴避，再次批評朱凱廸帶頭破壞立法會規則，然後再擴大暴力，呼籲朱凱廸停一停想一想，以及希望市民不要受他人所慫恿。

何君堯準備離開廣播道港台大樓時，有多人圍堵大樓閘門外向何君堯示威，何君堯走出閘外面對示威者對質。其間，有示威者質問有關何君堯一家申請美國國籍的網上傳聞，何君堯否認。何君堯又稱，看見有示威者向他扔鞋，笑言「要扔扔八號半」、「我對鞋鞋底蝕晒」。另外，有示威者斥責何君堯是黑社會，何君堯便反駁「那麽你便是我最好的兄弟了」。擾攘大約5分鐘後，何君堯乘車離開。

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