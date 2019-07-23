【元朗襲擊】朱凱迪稱「港版義和團事件」　質疑中聯辦背後指揮 (11:43)

朱凱迪稱，如民主黨元朗區議員黃偉賢今日在報章上所言，元朗事件已部署了一陣子，輿論聲勢由中聯辦在不同鄉事委員會就職典禮已經露端倪。

朱凱迪續稱，上周二已有白衣人士攻擊在元朗雞地舉辦播映會的人，這次行動其後被讚賞鼓勵，包括7月20日撐警集會《香港經濟日報》副社長石鏡泉藤條教仔論。另外以朱的理解，有些建制派議員在屏山鄉委會就職典禮上亦讚賞這次行動。

朱凱迪表示，「同一班人就係7月21日做無差別的攻擊」，稱他們不代表新界鄉事的主流，只是部分與中聯辦及某些政治人物有聯繫的人想透過這次事件領功，「即喺我可以班到幾百人出黎搞一場大龍鳳，為國家分憂」，但做過了火。他又說，收到風聲指「涉事大哥已經走咗佬」。

朱凱迪表示，中聯辦新界部在新界動員的角色其實很清楚，不同鄉事、脈絡都有人脈。朱凱迪又表示，現時沒有證據說有什麼人與中聯辦有聯絡，但有環境證據，包括中聯辦的人在鄉事委員會就職典禮的發言；另一個環境證供是警察在今次元朗事件的做法，朱凱迪稱如果市民肯定警察當日有故意「放水」的情況，便要問這個故意放水的情況背後有什麼力量推動，「我認為背後推動就是中聯辦」。

朱凱迪表示，若市民衝動作出包括對付鄉事、拆祠堂的行動，白衣人士就可真正以「保家衛鄉」為由反擊，或令黑社會和村民集結在一起。朱凱迪表示，明白市民現時怒火中燒，若星期六日有遊行，希望能用「民意力量震懾黑社會」，以及令政府、警察放棄恐懼統治。

林卓廷表示，呼籲參與來日遊行的市民小心，現在不能夠依靠警方執法，警隊在今次元朗事件揭開了新一頁，形容為「自廉署成立以來警隊最恥辱的一頁」，強調警隊不應用任何個人感受去判斷執法標準。

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