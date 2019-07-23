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2019年7月23日星期二
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客貨車火炭撞的士 3人輕傷 (12:39)
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機管局首任主席黃保欣逝世 (10:41)
【元朗襲擊】葉劉籲市民非常時期體諒警隊 衝擊中聯辦政治含意大 (10:10)
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旺角兩漢遭追斬浴血 (09:58)
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多雲有驟雨 局部地區雷暴 最高32度 (07:38)
【元朗襲擊】6男被捕 部分人涉黑社會背景 (00:08)
張翔促理性討論解決分歧 錢大康籲安全為先 (23:34)
【元朗襲擊】警拘5男涉非法集結 (22:48)
【元朗襲擊】元朗入夜平靜 街上人流少 (22:38)
【元朗襲擊．短片】襲擊後10多小時見傳媒 記者起哄促林鄭月娥「講人話」 (22:30)
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釋智慧追思儀典早上舉行 林鄭月娥王志民出席 (21:23)
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色情網站放高利貸登色情廣告 負責人洗黑錢判囚4年3個月 (18:00)
【元朗襲擊】社福界600人靜默遊行至元朗警署 張超雄批評是「恐怖襲擊」 (17:52)
尾隨兩少女掩口拖後樓梯圖非禮 廚師認罪候判 (17:35)
【元朗襲擊】行會譴責粗暴行為 陳智思：督促政府警方遏止暴力蔓延 (17:30)
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【逃犯條例．721遊行】批示威者塗污國徽 董建華：嚴重傷害全國人感情 (16:09)
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【元朗襲擊．短片】李家超：絕不姑息任何暴力 (15:33)
灣仔地盤工墮8米升降機槽亡 (15:30)
【元朗襲擊】民主派區議員元朗警署抗議警方執法不力：縱容黑幫橫行 (15:16)
【元朗襲擊】港鐵員工協會函金澤培：責成警方履行職責保護市民 (14:56)
【元朗襲擊．傷者個案】廚師憶述：遭20人圍打 施襲者斥「搞亂香港」 (14:35)
託友人代考保險試 財務經理認罪求情：自幼患腦血管瘤 (14:09)
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【元朗襲擊】何君堯：元朗社區被挑撥「有反應是正常」 不會與白衣人割席 (13:21)
民族陣綫成員涉藏炸藥提堂還押 控方：回歸最大爆炸品製造廠 (13:05)
【元朗襲擊】建制派：強烈譴責暴力事件 梁振英：暴力不能解決問題 (12:49)
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荃灣6泳灘有油污封灘 (12:21)
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北角酒樓火警 員工食客疏散
(12:35)
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早上7時許，北角英皇道901號一間酒樓發生火警，消防出動一條喉及一隊煙帽隊將火救熄，初步相信廚房爐頭發生搶火。事件中20多名員工及10多名食客需要疏散，無人受傷。
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