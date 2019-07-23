【元朗襲擊】葉劉籲市民非常時期體諒警隊　衝擊中聯辦政治含意大 (10:10)

她又呼籲市民不應只針對元朗單一事件，而應該全面公平審視警方最近一個多月以來的表現，形容警方已疲於奔命工作，不要因為一兩宗事件便對說警方失去信心。

提到當晚警方人手部署問題，葉劉淑儀稱，要明白當日有不少警力集中在港島處理遊行及後續衝突，相信有不少元朗警力可能被調往港島。她亦為當時兩名調頭離開的在場警員辯護，稱他們沒有防暴裝備，故面對大批持棍者難以即時處理，故須調動警力增援。

至於港島衝擊中聯辦事件方面，葉劉淑儀稱雖然事件沒有人命傷亡，但政治含意大，因為如果港府無法保護屬於中央的大樓，會影響中央對港府觀感，或影響對港政策。葉劉淑儀亦說希望不需要出動解放軍駐港部隊應付示威，擔心有人不斷衝擊是強迫駐港部隊出動，相信中央及港府都會避免此情況出現。

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