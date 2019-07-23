【元朗襲擊】葉劉籲市民非常時期體諒警隊　衝擊中聯辦政治含意大 (10:10)

元朗西鐵站前晚（21日）發生暴力襲擊事件。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀今晨（23日）接受港台節目訪問時，被問及市民對警隊信心方面問題。葉劉淑儀稱現時是非常時期，警方要應付多場示威大型衝突，希望市民體諒。
她又呼籲市民不應只針對元朗單一事件，而應該全面公平審視警方最近一個多月以來的表現，形容警方已疲於奔命工作，不要因為一兩宗事件便對說警方失去信心。
提到當晚警方人手部署問題，葉劉淑儀稱，要明白當日有不少警力集中在港島處理遊行及後續衝突，相信有不少元朗警力可能被調往港島。她亦為當時兩名調頭離開的在場警員辯護，稱他們沒有防暴裝備，故面對大批持棍者難以即時處理，故須調動警力增援。
至於港島衝擊中聯辦事件方面，葉劉淑儀稱雖然事件沒有人命傷亡，但政治含意大，因為如果港府無法保護屬於中央的大樓，會影響中央對港府觀感，或影響對港政策。葉劉淑儀亦說希望不需要出動解放軍駐港部隊應付示威，擔心有人不斷衝擊是強迫駐港部隊出動，相信中央及港府都會避免此情況出現。
元朗襲擊 相關報道：
元朗襲擊拘6人 警被質疑放白衣 報案35分鐘才支援 盧偉聰否認「警黑合謀」
周前聞青年擬元朗撬山墳 鄉紳憤怒 有人勸說傳言或假 未阻白衣襲擊