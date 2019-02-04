【逃犯條例】英促獨立調查元朗襲擊  特朗普：習近平非常負責任處理港示威 (09:44)

元朗西鐵站周日晚（21日）發生暴力襲擊，一批白衣人毆打市民，英國外交部次長穆里森（Andrew Murrison）周一（22日）在國會發言時，表示英國譴責元朗暴力事件，稱英國堅定支持港人繼續享有高度自治及以和平合法形式示威抗議，呼籲港府須就元朗以至近幾個星期的衝突事件展開全面獨立調查。穆里森又稱，英國將會繼續支持《中英聯合聲明》，冀中方亦應如是。
美國統特朗普周一在白宮與巴斯基坦總理伊姆蘭汗會面前，向記者談到香港反修訂《逃犯條例》示威，他表示，知道香港情況對中國國家主席習近平而言是嚴峻局勢，認為「習近平已『非常負責任』（very responsibly）行事，他們（香港市民）已抗議了很長時間。我希望習近平能做正確的事」。他說，若中國想的話，是能阻止示威。
（路透社/英國廣播公司/彭博社）
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