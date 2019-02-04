【逃犯條例】英促獨立調查元朗襲擊  特朗普：習近平非常負責任處理港示威 (09:44)

美國統特朗普周一在白宮與巴斯基坦總理伊姆蘭汗會面前，向記者談到香港反修訂《逃犯條例》示威，他表示，知道香港情況對中國國家主席習近平而言是嚴峻局勢，認為「習近平已『非常負責任』（very responsibly）行事，他們（香港市民）已抗議了很長時間。我希望習近平能做正確的事」。他說，若中國想的話，是能阻止示威。

（路透社/英國廣播公司/彭博社）

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