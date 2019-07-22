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【元朗襲擊】醫科生聯署罷課　醫生協會對警未及履行職責表失望 (19:30)

一批中大醫科生今（22日）發表聯署呼籲醫科生加入罷課，直至政府及警方就近日暴力事件及香港大眾訴求作合理交代。香港公共醫療醫生協會亦發聲明，強烈譴責元朗發生「有組織暴徒無差別地襲擊市民事件」，對警方未及履行職責，無能力保護市民和未能及時拘捕暴徒，表示極度失望，促請警方秉公執法，並呼籲政府官員真誠聆聽市民的訴求。

中大醫學院內外全科醫學士2020、2021及2022班學生在聯署中表示，昨日（21日）反修例遊行後，警方與示威者於上環發生衝突，警方「多次以催淚彈及橡膠子彈驅散人群……造成多名示威者重傷，未能就動用過分武力作合理解釋」。同晚，一批持武器者在西鐵元朗站內襲擊乘客，多名無辜市民受害，「警方作為執法機關，竟遲遲未到場保護市民和拘捕違法人士」。

中大醫科生呼籲聯署加入罷課至另行通知，或在課堂內外以不同形式表達訴求，直至政府及警方就近日暴力事件及香港大眾訴求作合理交代。

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