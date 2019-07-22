【元朗襲擊】醫科生聯署罷課　醫生協會對警未及履行職責表失望 (19:30)

中大醫學院內外全科醫學士2020、2021及2022班學生在聯署中表示，昨日（21日）反修例遊行後，警方與示威者於上環發生衝突，警方「多次以催淚彈及橡膠子彈驅散人群……造成多名示威者重傷，未能就動用過分武力作合理解釋」。同晚，一批持武器者在西鐵元朗站內襲擊乘客，多名無辜市民受害，「警方作為執法機關，竟遲遲未到場保護市民和拘捕違法人士」。

中大醫科生呼籲聯署加入罷課至另行通知，或在課堂內外以不同形式表達訴求，直至政府及警方就近日暴力事件及香港大眾訴求作合理交代。

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