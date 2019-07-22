【逃犯條例】總商會首籲政府撤修例　促不稱職官員問責 (18:56)

總商會指出，當局解決《逃犯條例》爭議不果，社會現狀停滯不前，令公眾覺得訴求被漠視，激起民怨，遊行示威活動亦漸趨對抗。總商會表示，衝擊立法會、圍堵警察總部、沙田暴力衝突，以及昨晚的上環騷亂和中聯辦遭受惡意破壞，均屬不能容忍；元朗發生「駭人襲擊無辜市民事件」，更令港人深表震驚和深惡痛絕。

總商會認為，要恢復社會安寧，「雙方都要釋出誠意」，社會應譴責暴力，並盡力確保日後遊行能和平進行；政府則應正式撤回《逃犯條例》，在修例事件上表現不稱職的官員必須問責；當局必須立刻成立調查委員會，獨立審視連串事件，並立即擴大不同層面的公眾諮詢範圍，在政策制定過程中包容公眾意見，以化解社會矛盾。

逃犯條例 相關報道：

【721遊行】示威者圍中聯辦塗污國徽 官媒：不容挑戰中央政府權威

【721遊行】王志民譴責示威者污損國徽：中聯辦堅定履行中央賦予職責

上環游擊戰 警射催淚彈 疑射橡膠彈 有示威者擲磚還擊 人群凌晨未散

激進示威者圍中聯辦 擲蛋塗污國徽

政府：強烈譴責上環元朗暴力行為 會嚴正追究

元朗襲擊 相關報道：

元朗無警執法 白衣人暴打市民 逞兇近兩小時 最少15人送院

林鄭月娥：元朗暴力行為令人震驚 已要求盧偉聰全力緝兇

李家超：絕不姑息任何暴力

盧偉聰：警方黑社會誓不兩立 會檢討部署

入村調查沒人被捕 警方：未發現有人持械 不能說穿白衣就有問題