【逃犯條例】總商會首籲政府撤修例　促不稱職官員問責 (18:56)

香港總商會今日（22日）發聲明，首度呼籲政府撤回《逃犯條例》修訂，促請立刻成立獨立調查委員會，審視連串事件，且「在修例事件上表現不稱職的官員必須問責」。總商會又強烈譴責昨日（21日）的暴力事件。
總商會指出，當局解決《逃犯條例》爭議不果，社會現狀停滯不前，令公眾覺得訴求被漠視，激起民怨，遊行示威活動亦漸趨對抗。總商會表示，衝擊立法會、圍堵警察總部、沙田暴力衝突，以及昨晚的上環騷亂和中聯辦遭受惡意破壞，均屬不能容忍；元朗發生「駭人襲擊無辜市民事件」，更令港人深表震驚和深惡痛絕。
總商會認為，要恢復社會安寧，「雙方都要釋出誠意」，社會應譴責暴力，並盡力確保日後遊行能和平進行；政府則應正式撤回《逃犯條例》，在修例事件上表現不稱職的官員必須問責；當局必須立刻成立調查委員會，獨立審視連串事件，並立即擴大不同層面的公眾諮詢範圍，在政策制定過程中包容公眾意見，以化解社會矛盾。
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