【元朗襲擊．短片】襲擊後10多小時見傳媒　記者起哄促林鄭月娥「講人話」 (22:30)

在場記者提及，立法會衝擊後林鄭月娥翌日凌晨4時召開記者會，惟昨晚元朗襲擊事件卻至今午才見記者，問她「昨晚去咗邊」。林鄭月娥稱，自昨午起一直與部分司局長監察情況發展，今日「從警務處長口中，知道昨天發生什麼事」，掌握更多事實，包括元朗事件中接報時間、人員調配安排等資料，才可回應記者提問。

說畢，林鄭月娥欲交由警務處長盧偉聰回答記者提問，但在場記者起哄問她為何今早才知道事件，要求她清楚回應。林鄭月娥稱，政府非常重視在香港發生的每件事，「尤其對香港近日發生愈來愈升級的暴力，是非常擔心」，重申要在「比較掌握情況之下」才能全面交代。

記者就元朗襲擊是否「官、警、黑合演大龍鳳」作追問，促特首「講人話吖」，林鄭月娥此時稱「我以為我已經答咗」，再說政府不容忍暴力，「當然不等如我們將執法人員和施暴人員擺埋一起。我們一定是劃清界線……所有人應與暴力割席」。

林鄭月娥表示，就有指控稱政府、她本人、盧偉聰或警察「勾結暴力分子」是完全無根據，只「希望能夠弱化今日特區政府，令我們難以管治下去」。她強調政府工作「或許有不足」，但仍會勇於面對，希望能夠將香港未來做得更好。

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