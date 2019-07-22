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【元朗襲擊】外媒廣泛報道襲擊　「香港警察在哪？」 (18:06)

美英主流傳媒今日（22日）均有報道昨晚（21日）西鐵元朗站大批白衣人毆打市民事件，英國《衛報》以〈蒙面暴徒襲擊後　香港怒吼：「警察在哪？」〉為題，引述多條網上影片及目擊者稱，多名市民在港鐵站被白衣人圍毆，並報道泛民議員質疑事發時為何警方未到來阻止。

《衛報》報道，有影片顯示一名穿黑衣的青年被幾名男子拳打腳踢，一名女記者拍攝襲擊時被打。該報引述在事件中受傷的民主黨立法會議員林卓廷稱，其黨正調查事件是否涉及黑幫，質問政府「現在是否容許三合會做他們想做的事，在街上用武器毆打人」。報道亦引述人民力量立法會議員陳志全在Twitter質疑警方在事發時為何未阻止暴力，稱「香港的警察與人口比例是全球最高的地方之一，但香港警察在哪裏？」

英國廣播公司（BBC）則以〈武裝暴徒的暴力令全城震驚〉為題，報道香港多名議員質疑為何警方遲遲才到達襲擊現場，BBC中國記者Stephen McDonell又報道，部分施襲者似乎不着重隱藏其身分，在襲擊之前、期間及之後都在網上發布自拍照。

美國有線新聞網絡（CNN）引述元朗民主黨區議員黃偉賢在電台節目稱，昨晚有多名白衣人想打他，他向附近警車上的警員求助時，警員開車離開。CNN亦報道，警察公共關係科總警司謝振中稱，昨日率先接報的兩名警員沒有拘捕任何人，因為他們沒有保護裝備，正等待增援。

（衛報/BBC/CNN）

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