【元朗襲擊】行會譴責粗暴行為　陳智思：督促政府警方遏止暴力蔓延 (17:30)

陳智思稱，並非站在任何一方，譴責任何方式或任何陣營的暴力，而暴力亦不是解決連串議題的方法。他向昨晚受傷的市民表示慰問，希望他們早日康復。

有記者問及昨晚襲擊事件後，會否建議特首成立獨立調查委員會，陳智思認為監警會作調查已經恰當。另一行會成員葉劉淑儀表示，獨立調查委員會的權力有限，只可以傳召證人作供，若要調查昨晚元朗襲擊事件、早前荃灣懷疑炸藥案件等，獨立調查委員會並不能找到真相。葉劉淑儀又提及，近日與不少警員家屬會面，透露他們的小朋友在學校被欺凌，面對很大壓力；香港3萬警力就是「我們的所有」，希望市民對警方有信心。

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