青年掟磚毁貨車　駕車逃被警開槍拘捕　判囚30月賠1250元 (20:09)

首被告朱揚正（25歲）、次被告許浩賢，兩人均任職運輸工人。兩人同被控一項刑事損壞，朱另被控各一項抗拒執行職務的警員、危險駕駛、沒有展示有效車牌、偽造文件。

控方表示，首被告自稱有黑社會背景，有10次案底；次被告則有5次案底。首被告求情稱，現已還押一年，因此案受槍傷，亦失去工作，並呈遞更生服務中心的求情信，指他承諾不重犯。次被告求情稱，在此案角色僅是「睇水」，望法庭輕判。

法官判刑時表示，首被告受槍傷屬咎由自取，應由他本人負上全部責任，故中槍並非求情理由，亦斥責被告不顧他人安危下掟磚、開車剷上行人路；而警長嘗試伸手入車內阻止他離開，首被告卻繼續開車，後果可以非常嚴重；又無視警長警告停車，險些撞向警長，屬犯罪上最差的情況，終判他監禁30個月，停牌4年。

至於次被告，法官認為「睇水」角色同樣重要，刑期不同與首被告有分別，被判囚4個月。法官另下令兩人各自賠償1250元予貨車車主。

案情指出，一輛中型貨車於去年7月31日晚上9時許，停泊在屯門置樂花園外青海圍卸貨，一名偵緝警長在場陪同。

首被告將磚頭擲向貨車擋風玻璃，其後登上私家車與前座乘客次被告準備逃走，警長曾嘗試伸手入車窗內，試圖阻住他離開；惟首被告仍然開車，令警長跌倒和撞向石壆。

警長其後奔跑追截私家車，其間私家車剷上行人路，又倒車折返行車路，警長一度站在車前，大叫「警察，停車，否則開槍！」惟首被告繼續高速行駛，警長瞄準司機位開兩槍，並跳開閃避私家車。首被告腳部中槍。

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