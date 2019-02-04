【元朗襲擊】元朗屯門荃灣沙田商場有商舖落閘　元朗體育文康設施提早關門 (20:05)

另外，曾爆發警民混戰的沙田新城市廣場，中庭內商店傍晚亦紛紛落閘。

【18:13】位於沙田新城市廣場的戲院Movie Town cinema發通告表示，今晚（22日）8時半暫停營業。該通告提到若市民持9時或之後場次的戲票，可於7天內憑戲票或訂票號碼到該戲院觀賞同一電影，但戲票不設退款。

【18:00】周大福珠寶集團發言人確認，位於新界西的8間分店今日（22日）已於下午2時許提早關門，其他分店亦將於今晚8時半提早關門。另外，發言人表示，居於新界西或受影響地區的員工，可自行彈性提早下班。

【16:21】西鐵元朗站昨晚（21日）發生暴力襲擊事件，明報記者今午（22日）2時許到YOHO MALL形點商場，見大部分商舖已落閘，有商場保安設置鐵馬。元朗廣場亦有商舖落閘。

另外，屯門不少商場的商舖亦落閘，包括屯門市廣場1、2、3期，以及V city。荃灣的綠楊坊、千色匯等亦落閘。

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