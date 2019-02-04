【逃犯條例．721遊行】批示威者塗污國徽　董建華：嚴重傷害全國人感情 (16:09)

董建華在聲明表示，國徽是國家的象徵和標誌，所有組織和公民都應當尊重和愛護。他認為示威者昨晚圍堵及衝擊中央駐港機構及塗污國徽，行為嚴重傷害全國人民的感情，逾越了表達意見的底線；他又稱，有關行為必須受到嚴厲的譴責，依法追究責任到底。

他又在聲明提到近日大型示威、暴力衝突愈演愈烈，指小部分人利用社會的寬容，肆意衝擊香港的經濟和社會秩序，損害中央和特區、內地和香港的關係，呼籲市民站出來支持特區政府和警隊，恢復社會和諧穩定。

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