【元朗襲擊】否認助施襲　區議會副主席王威信：到場勸架捱棍　右手骨折 (20:25)

王威信表示，昨晚（21日）收到居民來電表達對白衣人聚集的擔憂後，於晚上10時半至11時到西鐵元朗站一帶，數度勸白衣人停止襲擊；至約今日（22日）凌晨零時半，一度離開元朗站的白衣人欲再度入站，惟其時英龍圍出口已落閘。王威信說，當時他站在閘前，即白衣人及站內市民之間，舉起雙手面向白衣人勸稱「不要再打」，估計「就是這樣我被拍下來，說我幫忙拉閘」。

白衣人拉起鐵閘再度闖入站內追打市民，王威信跟隨人群跑至YOHO MALL形點商場通道，當時見到6、7個白衣人將一名市民打至血流披面，於是他上前用手臂擋棍，並一邊大叫「好危險，會搞出人命」，但白衣人沒理會，更轉向圍毆他，估計約兩、三分鐘內打了超過十棍，對方不停說「不要搞亂香港」；其後有市民拉走王威信，帶他上救護車。

王威信右手手肘骨折，今日傍晚可暫時離院，待患處消腫後做手術；腰間、大腿等亦有至少4處棍狀物造成的瘀傷。他引述醫生說手術後因患處釘上鋼板，右手可能以後無法伸直，「希望這情况不會發生」。

他稱，昨晚到今日一邊做身體檢查，一邊忙着澄清謠言，覺得非常疲倦。他形容白衣人神情兇狠，像有很大仇恨，「明白他們要保衛家園，但不應該用這個方法」。

【15:57】港鐵元朗站昨晚（21日）有大批白衣人持武器襲擊市民，其中元朗區議會副主席王威信，被發現曾身穿白衫於事發現場出現，更被指與持械白衣人一同拉開西鐵站大閘，協助白衣人衝入站內襲擊市民。

王威信今日在facebook承認自己當時身處現場，希望調停及避免居民受傷，直至西鐵站大閘被毁，白衣人衝入站內施襲，他在場勸阻。王威信否認協助白衣人襲擊市民，稱相關網上流傳圖片因角度為背向鏡頭，令讀者產生錯覺，又澄清當時正身穿粉紅色衣服，並非白衫。

元朗襲擊 相關報道：

林鄭先譴責圍中聯辦再斥元朗襲擊 稱污損國徽踐踏「一國」

李家超：絕不姑息任何暴力

民主派區議員元朗警署抗議警方執法不力：縱容黑幫橫行

建制派：強烈譴責暴力事件 梁振英：暴力不能解決問題

【短片】白衣人施襲後折返再追打 市民：如殺紅了眼

眾志成員元朗被打穿頭 留院腦神經外科

入村調查沒人被捕 警方：未發現有人持械 不能說穿白衣就有問題

白衣者圍打記者砸攝影機 男子穿黑衣路經遭打眼扑頭

元朗無警執法 白衣人暴打市民 逞兇近兩小時 最少15人送院

【傷者個案】背部被打滿佈傷痕 「港鐵職員何在？ 致電報警打不通」

何君堯：元朗鄉紳保鄉衛族 「你走埋去係先撩者賤」

港鐵：報警後感覺「等好耐警察才到」

記協譴責暴力行為 促警立即拘捕施襲者

柳俊江頭縫8針稱無礙 醫管局：45傷22人留院1危殆