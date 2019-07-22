【元朗襲擊】否認助施襲　區議會副主席王威信：到場勸架捱棍　右手骨折 (20:25)

【20:25】網上流傳元朗區議會副主席王威信助白衣人拉閘，王威信接受《明報》訪問，解釋他昨晚到場是「勸架」，混亂中被白衣人襲擊致右手手肘骨折，右手可能永遠無法伸直。對於網上傳言，他稱「是完全失實的批評」，感到很失落。
王威信表示，昨晚（21日）收到居民來電表達對白衣人聚集的擔憂後，於晚上10時半至11時到西鐵元朗站一帶，數度勸白衣人停止襲擊；至約今日（22日）凌晨零時半，一度離開元朗站的白衣人欲再度入站，惟其時英龍圍出口已落閘。王威信說，當時他站在閘前，即白衣人及站內市民之間，舉起雙手面向白衣人勸稱「不要再打」，估計「就是這樣我被拍下來，說我幫忙拉閘」。
白衣人拉起鐵閘再度闖入站內追打市民，王威信跟隨人群跑至YOHO MALL形點商場通道，當時見到6、7個白衣人將一名市民打至血流披面，於是他上前用手臂擋棍，並一邊大叫「好危險，會搞出人命」，但白衣人沒理會，更轉向圍毆他，估計約兩、三分鐘內打了超過十棍，對方不停說「不要搞亂香港」；其後有市民拉走王威信，帶他上救護車。
王威信右手手肘骨折，今日傍晚可暫時離院，待患處消腫後做手術；腰間、大腿等亦有至少4處棍狀物造成的瘀傷。他引述醫生說手術後因患處釘上鋼板，右手可能以後無法伸直，「希望這情况不會發生」。
他稱，昨晚到今日一邊做身體檢查，一邊忙着澄清謠言，覺得非常疲倦。他形容白衣人神情兇狠，像有很大仇恨，「明白他們要保衛家園，但不應該用這個方法」。
【15:57】港鐵元朗站昨晚（21日）有大批白衣人持武器襲擊市民，其中元朗區議會副主席王威信，被發現曾身穿白衫於事發現場出現，更被指與持械白衣人一同拉開西鐵站大閘，協助白衣人衝入站內襲擊市民。
王威信今日在facebook承認自己當時身處現場，希望調停及避免居民受傷，直至西鐵站大閘被毁，白衣人衝入站內施襲，他在場勸阻。王威信否認協助白衣人襲擊市民，稱相關網上流傳圖片因角度為背向鏡頭，令讀者產生錯覺，又澄清當時正身穿粉紅色衣服，並非白衫。
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