【元朗襲擊】林鄭先譴責圍中聯辦再斥元朗襲擊　稱污損國徽踐踏「一國」 (16:10)

林鄭月娥：定性與否對日後檢控工作無意義，以免引起再一次的焦慮及誤會，故每個個案應先由警務處調查，經律政司不受干預研究後，再決定用什麼刑事罪行提出檢控。

記者：已有市民因警察在元朗襲擊中無法保護平民，而表示要自組民防隊自保。你是否認為政府對保護市民安全的工作是失敗？

林鄭月娥：昨晚一直監察全港情況，重申政府絕不容忍暴力行為；暴力不能解決問題，會助長更多暴力，令香港因失去法治和秩序而受害。

【15:34】記者：為何先譴責示威者在中聯辦的行動，之後才譴責元朗襲擊事件，是否覺得塗鴉國徽比元朗市民人身安全更重要？

林鄭月娥微笑回答：香港治安、市民日常生活受保障，以至香港作為商業及金融中心都好重要，但她相信每一位市民都會認同，香港能繼續成功落實一國兩制，亦非常重要，甚至可以說是至為重要，故有激進示威者污損國徽此國家象徵，屬踐踏一國兩制裏「一國」的重要原則，對香港傷害非常大，希望大家要再次認清事實本質。

【15:04】特首林鄭月娥下午率領一眾官員見記者，先強烈譴責昨晚（21日）有「部分激進示威者包圍、衝擊中聯辦大樓」及污損國徽，「公然挑戰一國兩制底線、傷害民族感情」，特區政府會嚴肅跟進及依法追究。

林鄭月娥之後強烈譴責昨晚在元朗「令人震驚的暴力行為」，稱特區政府會全力跟進、依法追究，強調香港是法治社會，不容許暴力。她批評，元朗襲擊目無法紀肆意傷害市民，行為令人髮指，政府絕不姑息，她已要求警務處長盧偉聰全力緝兇。她亦慰問在事件中受傷的市民及記者。

林鄭月娥表示，暴力不能解決問題，只會助長更多更多暴力，「最終受害是香港社會及全體市民」。她呼籲市民一同維護法治，向暴力說不。

【14:03】特首辦公布，特首林鄭月娥下午3時，會與一眾司局長和警務處長盧偉聰，在特首辦地下大堂會見傳媒。行政會議秘書處表示，行會非官守議員之後會在同一地點見記者。

元朗襲擊 相關報道：

建制派：強烈譴責暴力事件 梁振英：暴力不能解決問題

【短片】白衣人施襲後折返再追打 市民：如殺紅了眼

眾志成員元朗被打穿頭 留院腦神經外科

入村調查沒人被捕 警方：未發現有人持械 不能說穿白衣就有問題

白衣者圍打記者砸攝影機 男子穿黑衣路經遭打眼扑頭

元朗無警執法 白衣人暴打市民 逞兇近兩小時 最少15人送院

【傷者個案】背部被打滿佈傷痕 「港鐵職員何在？ 致電報警打不通」

何君堯：元朗鄉紳保鄉衛族 「你走埋去係先撩者賤」

港鐵：報警後感覺「等好耐警察才到」

記協譴責暴力行為 促警立即拘捕施襲者