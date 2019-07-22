【元朗襲擊】民主派區議員元朗警署抗議警方執法不力：縱容黑幫橫行 (15:16)

李偉文表示，警方一直留意事態發展，又稱昨晚元朗站襲擊案件已交由總區重案處理，「鎖定目標人士，會盡快將他們繩之以法」。對於網上有傳言今日下午元朗會再有襲擊，他回應稱「呢個時候見唔到有情報顯示，有其他黑社會分子出來襲擊市民」，又回應昨晚同時有很多市民報警，以致「接唔到線」，又表示「歡迎市民舉報」。

多名議員均表示，今早接到不少市民查詢，是否應前往元朗，甚至是否可以穿著黑色衣服到元朗，元朗區議員黃偉賢說：「我都唔識答。」

到場抗議者在元朗警署門外高叫「黑警合作，香港玩完」、「香港警察，知法犯法」口號，要求元朗警區指揮官李偉文接收請願信，要求警方緝拿毆打市民的兇徒，盡快恢復元朗區秩序，又要求元朗區警隊高層集體辭職，以承擔責任，惟議員引述警方表示只會派警察公共關係科人員接信，惹來請願者不滿，並進入警署報案室等候，高呼「李偉文出嚟」，情況一度膠着，後來元朗警區指揮官李偉文親自接信。

元朗區議員黃偉賢表示，昨晚7時許接到元朗居民電話，指YOHO MALL形點商場一帶有數十名身穿白衣者，手持木棍及鐵枝集結，亦有元朗居民向他表示7時許已報警，但報案室回應「如果你驚就唔好出街」。他又稱，昨晚由中環回到元朗，下車時有3名手持木棍的白衣人上前揚言打他，黃偉賢向身邊一架警車上的警員要求保護，惟警車即時駛走，他形容「嬲到震」，後來有其他人將該3名白衣人帶走，他才沒受襲。立法會議員尹兆堅表示，事件始作俑者是特首林鄭月娥，要求她立即下台。

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