託友人代考保險試　財務經理認罪求情：自幼患腦血管瘤 (14:09)

認罪的被告關俊豪，暫准繼續保䆁。辯方求情時指出，被告的父母在他小學時離異，自幼與外婆和姨母居住，生母每月只見二、三次，生父更少見面。

辯方續說，被告自3歲患上腦血管症，腦血管增生異常，此病會影響他呼吸和血液循環，嚴重的會在睡夢中死亡，所以他在睡覺中途會轉換姿勢，坐在牀上睡覺，去年底他又呼吸急促，獲安排做檢查，發現他的頭和頸部腫瘤增大，隨時會窒息死亡，醫生建議做手術，但因手術有風險和捨不得姨母，暫時決定不接受手術。

辯方表示，因此病亦影響被告的集中力和記憶力，他的學習能力一般，中三畢業後修讀展翅課程、髮型設計和時裝設計。其後他透過朋友介紹擔任財務顧問，為了有更好收入和回饋一直照顧他的姨母，聽取朋友建議投考保險中介牌照，其間又在酒吧認識了涉案的「槍手」，對方在無報酬下答應代被告考試。

案情指出，涉案考試共分兩張試卷，第一份試卷的考核日期在2017年1月16日，被告於前一天晚上將身分證交給「槍手」。第一份試卷即日通知合格，「槍手」亦於同日將身分證歸還，但沒有將證書交給被告。第二份試卷於同月18日應考，被告在前一天再聯絡「槍手」代考，並再交出身分證予「槍手」。

「槍手」今次應考時遭監考者揭報及報警，「槍手」被捕及落案起訴，並頂證被告。

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