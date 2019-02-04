【逃犯條例．721遊行】王志民譴責示威者污損國徽：中聯辦堅定履行中央賦予職責 (12:40)

王志民又形容昨日示威者行徑是公然挑戰《基本法》和《憲法》權威，嚴重損害香港法治精神、香港市民根本福祉利益，及香港700萬同胞和全中國人民感情，相信香港社會絕對不會認同此等亂象繼續。

王志民又稱中聯辦已將被污損的國徽更換了新國徽，認為這象徵着中聯辦依然巍然不動地坐落在香江之畔，及代表中聯辦會一如既往地堅定履行中央政府所賦予的職責。

今早中聯辦門外有10多名軍裝警察駐守，外牆上的塗鴉亦已清理得七七八八。現場所見，早上11時半左右，在中聯辦門外有塗鴉已被覆蓋，國徽已整理乾淨。約有20人在場整理，有人員把鐵閘推開，之後有女工洗地及洗刷旗桿，指因為「一陣會有人出來講嘢」。有市民途經時好奇張望。

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