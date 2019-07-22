民族陣綫成員涉藏炸藥提堂還押　控方：回歸最大爆炸品製造廠 (13:05)

控罪指，被告盧溢燊（27歲） 於今年7月19日，在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓D室，明知而管有爆炸品，即三過氧化三丙酮。

控方稱警方需時作進一步調查，包括觀看涉事大廈的閉路電視，政府化驗所亦需檢驗DNA、指紋及爆炸品樣本，以及從被告搜出的4部電話和兩部電腦。另辯方透露，被告案發前約一個半月辭職，曾任職機場物流公司的人事部，父母及妹妹均在港。

據了解，警方在涉事單位內搜獲10支有電油的啤酒樽，3支鏹水、1罐電油及雙氧水、小量石膏粉、3個電磁爐、一個工業用雪櫃、3支彈叉、兩把分別長15吋及12吋的刀、一些「香港民族陣線」的宣傳品、三個量杯、兩個漏斗及大量示威常用的保護裝備。以上化學品均為TATP的原材料，常用於外國恐襲，在網上輕易找到製造方法，需要加熱後再冷凍，其性質非常不穩定。

據了解，警方當日曾在天台及後樓梯引爆，在天台以沙包蓋着大量炸藥，引爆後沙包散開，可見炸藥威力強勁，天台地下的牆角受損，後樓梯亦有熏黑。警方其後在上水及荃灣分別再逮捕兩名男子，仍有涉案者在逃，不排除有更多人被捕。

「香港民族陣綫」發言人梁頌恆今亦有到庭旁聽。

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