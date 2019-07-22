港聞
下一篇 上一篇

民族陣綫成員涉藏炸藥提堂還押　控方：回歸最大爆炸品製造廠 (13:05)

警方上周五（19日）在荃灣的工廠大廈單位，檢獲1.5公斤懷疑烈性炸藥TATP（三過氧化三丙酮），當場拘捕27歲男子，其後確認該男子為「香港民族陣綫」成員，他被控一項管有爆炸品罪，今（22日）被押解到西九龍裁判法院提堂。控方指本案揭發的是回歸以來最大的爆炸品製造工廠，申請押後案件12星期以待調查，裁判官指被告對公眾安全有相當大威脅，拒絕其擔保，還押至10月14日再訊。

控罪指，被告盧溢燊（27歲） 於今年7月19日，在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓D室，明知而管有爆炸品，即三過氧化三丙酮。

控方稱警方需時作進一步調查，包括觀看涉事大廈的閉路電視，政府化驗所亦需檢驗DNA、指紋及爆炸品樣本，以及從被告搜出的4部電話和兩部電腦。另辯方透露，被告案發前約一個半月辭職，曾任職機場物流公司的人事部，父母及妹妹均在港。

據了解，警方在涉事單位內搜獲10支有電油的啤酒樽，3支鏹水、1罐電油及雙氧水、小量石膏粉、3個電磁爐、一個工業用雪櫃、3支彈叉、兩把分別長15吋及12吋的刀、一些「香港民族陣線」的宣傳品、三個量杯、兩個漏斗及大量示威常用的保護裝備。以上化學品均為TATP的原材料，常用於外國恐襲，在網上輕易找到製造方法，需要加熱後再冷凍，其性質非常不穩定。

據了解，警方當日曾在天台及後樓梯引爆，在天台以沙包蓋着大量炸藥，引爆後沙包散開，可見炸藥威力強勁，天台地下的牆角受損，後樓梯亦有熏黑。警方其後在上水及荃灣分別再逮捕兩名男子，仍有涉案者在逃，不排除有更多人被捕。

「香港民族陣綫」發言人梁頌恆今亦有到庭旁聽。

相關報道：警荃灣工廈檢炸藥拘3男 現場解封 民族陣綫成員未獲釋

相關報道：工廈檢烈性炸藥TATP 警拘3男 兩公斤歷年最多 香港民族陣綫一成員涉案

相關字詞﹕炸藥 香港民族陣綫 編輯推介 盧溢燊 梁頌恆 管有爆炸品罪 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【逃犯條例．721遊行】示威者圍中聯辦塗污國徽　官媒：不容挑戰中央政府權威
【逃犯條例．721遊行】示威者圍中聯辦塗污國徽　官媒：不容挑戰中央政府權威
【元朗襲擊】何君堯：元朗社區被挑撥「有反應是正常」　不會與白衣人割席
【元朗襲擊】何君堯：元朗社區被挑撥「有反應是正常」　不會與白衣人割席
【元朗襲擊】建制派：強烈譴責暴力事件　梁振英：暴力不能解決問題
【元朗襲擊】建制派：強烈譴責暴力事件　梁振英：暴力不能解決問題
【逃犯條例．721遊行】王志民譴責示威者污損國徽：中聯辦堅定履行中央賦予職責
【逃犯條例．721遊行】王志民譴責示威者污損國徽：中聯辦堅定履行中央賦予職責
荃灣6泳灘有油污封灘
荃灣6泳灘有油污封灘
【元朗襲擊．短片】白衣人施襲後折返再追打　市民：如殺紅了眼
【元朗襲擊．短片】白衣人施襲後折返再追打　市民：如殺紅了眼
【元朗襲擊】眾志成員元朗被打穿頭　留院腦神經外科
【元朗襲擊】眾志成員元朗被打穿頭　留院腦神經外科
【元朗襲擊】入村調查沒人被捕　警方：未發現有人持械　不能說穿白衣就有問題
【元朗襲擊】入村調查沒人被捕　警方：未發現有人持械　不能說穿白衣就有問題
【元朗襲擊．傷者個案】白衣者圍打記者砸攝影機　男子穿黑衣路經遭打眼扑頭
【元朗襲擊．傷者個案】白衣者圍打記者砸攝影機　男子穿黑衣路經遭打眼扑頭
【元朗襲擊．傷者個案】背部被打滿佈傷痕　「港鐵職員何在？　致電報警打不通」
【元朗襲擊．傷者個案】背部被打滿佈傷痕　「港鐵職員何在？　致電報警打不通」
【逃犯條例．721遊行】吳秋北斥民陣煽動非法活動　「塗污國徽破壞一國兩制」
【逃犯條例．721遊行】吳秋北斥民陣煽動非法活動　「塗污國徽破壞一國兩制」
【元朗襲擊．短片】柳俊江頭縫8針稱無礙　醫管局：45傷22人留院1危殆
【元朗襲擊．短片】柳俊江頭縫8針稱無礙　醫管局：45傷22人留院1危殆
【元朗襲擊】港鐵：報警後感覺「等好耐警察才到」
【元朗襲擊】港鐵：報警後感覺「等好耐警察才到」
短暫陽光有驟雨　最高32度
短暫陽光有驟雨　最高32度
【元朗襲擊】記協譴責暴力行為　促警立即拘捕施襲者
【元朗襲擊】記協譴責暴力行為　促警立即拘捕施襲者
政府：強烈譴責上環元朗暴力行為　會嚴正追究
政府：強烈譴責上環元朗暴力行為　會嚴正追究
【元朗衝突．短片】港鐵稱已報警　記者遇襲被打　林卓廷流血
【元朗衝突．短片】港鐵稱已報警　記者遇襲被打　林卓廷流血
【逃犯條例．721遊行】示威者退至干諾道中永和街交界
【逃犯條例．721遊行】示威者退至干諾道中永和街交界
【逃犯條例．721遊行】示威者圍堵中聯辦　中聯辦港澳辦嚴厲譴責：挑戰中央權威
【逃犯條例．721遊行】示威者圍堵中聯辦　中聯辦港澳辦嚴厲譴責：挑戰中央權威
【逃犯條例．721遊行】政府：強烈譴責示威者包圍中聯辦塗污國徽
【逃犯條例．721遊行】政府：強烈譴責示威者包圍中聯辦塗污國徽
【逃犯條例．721遊行】中聯辦國徽遭塗污　梁振英：嚴厲譴責　毛孟靜：冀理解行為背後意義
【逃犯條例．721遊行】中聯辦國徽遭塗污　梁振英：嚴厲譴責　毛孟靜：冀理解行為背後意義
【逃犯條例．721遊行】市民嘆累　以遊行回應政府冷血冷漠
【逃犯條例．721遊行】市民嘆累　以遊行回應政府冷血冷漠
【逃犯條例．721遊行】警籲遊行人士盡快離開　西區分區警署報案室服務暫停
【逃犯條例．721遊行】警籲遊行人士盡快離開　西區分區警署報案室服務暫停
曾蔭權稱獄中感絕望　反思從政時自利虛榮
曾蔭權稱獄中感絕望　反思從政時自利虛榮
【Emily Online】有咩勸勉話想同年輕人講？曾俊華：大家努力啦
【Emily Online】有咩勸勉話想同年輕人講？曾俊華：大家努力啦
【逃犯條例】寶礦力母公司再度致歉：擁護「一國兩制」　支持香港穩定繁榮
【逃犯條例】寶礦力母公司再度致歉：擁護「一國兩制」　支持香港穩定繁榮
【逃犯條例】葉國謙：現階段宜交監警會階段性調查
【逃犯條例】葉國謙：現階段宜交監警會階段性調查
【逃犯條例】社福界靜默遊行　社工斥政府「龜縮」
【逃犯條例】社福界靜默遊行　社工斥政府「龜縮」
【逃犯條例】逾200醫生聯署聲明　引醫者誓詞盼守護香港
【逃犯條例】逾200醫生聯署聲明　引醫者誓詞盼守護香港
【逃犯條例．721遊行】港島多條巴士線改道　港鐵或不停個別車站（附列表）
【逃犯條例．721遊行】港島多條巴士線改道　港鐵或不停個別車站（附列表）
家庭問題爭執　兄生果刀襲妹
家庭問題爭執　兄生果刀襲妹
【逃犯條例】高永文憂獨立調查令警不敢執法　醫護選委聯署斥謬論促撤回
【逃犯條例】高永文憂獨立調查令警不敢執法　醫護選委聯署斥謬論促撤回
西灣河大廈起火　七旬婦不適送院　一狗死亡
西灣河大廈起火　七旬婦不適送院　一狗死亡
【逃犯條例】朱凱廸憂激進行動難贏民心
【逃犯條例】朱凱廸憂激進行動難贏民心
警荃灣工廈檢炸藥拘3男　現場解封　民族陣綫成員未獲釋
警荃灣工廈檢炸藥拘3男　現場解封　民族陣綫成員未獲釋
高鐵南昌通風樓　消防泵疑過熱冒煙
高鐵南昌通風樓　消防泵疑過熱冒煙
「資助改建校舍作過渡房屋」項目通過　張建宗：為目前社會氛圍注入一點溫馨
「資助改建校舍作過渡房屋」項目通過　張建宗：為目前社會氛圍注入一點溫馨
【逃犯條例】三大官媒評「守護香港」集會　籲各界集中經濟民生
【逃犯條例】三大官媒評「守護香港」集會　籲各界集中經濟民生
筲箕灣國際學校遭爆竊　警拘一男
筲箕灣國際學校遭爆竊　警拘一男
跑馬地兩車相撞　一司機涉醉駕被捕
跑馬地兩車相撞　一司機涉醉駕被捕
男子刀鎅橫額　涉藏械被捕
男子刀鎅橫額　涉藏械被捕
港大太古橋悼六四標語被淋紅油
港大太古橋悼六四標語被淋紅油
多雲有驟雨　最高32度
多雲有驟雨　最高32度
警搗破「爆炸品實驗室」引爆烈性炸藥　先後拘捕3人
警搗破「爆炸品實驗室」引爆烈性炸藥　先後拘捕3人
建制派「守護香港」集會　大會稱31.6萬人參加　警：高峰10.3萬人【多圖】
建制派「守護香港」集會　大會稱31.6萬人參加　警：高峰10.3萬人【多圖】
【逃犯條例】金鐘一帶閉路電視疑可作人臉偵測　行政署︰屬一般功能惟未有運用
【逃犯條例】金鐘一帶閉路電視疑可作人臉偵測　行政署︰屬一般功能惟未有運用
【逃犯條例】「守護香港」集會後　海富連儂牆被毁　絕食陳伯帳篷現大量垃圾
【逃犯條例】「守護香港」集會後　海富連儂牆被毁　絕食陳伯帳篷現大量垃圾
【逃犯條例．沙田示威】新城市連日遇抗議　商戶嘆生意受損：新地未派員交代
【逃犯條例．沙田示威】新城市連日遇抗議　商戶嘆生意受損：新地未派員交代
【逃犯條例．短片．多圖】基督徒唱聖詩祈禱　遊行往禮賓府
【逃犯條例．短片．多圖】基督徒唱聖詩祈禱　遊行往禮賓府
大欖車禍巴士沒啟動「安全系統」　城巴：系統閃爍光線影響駕駛故關閉
大欖車禍巴士沒啟動「安全系統」　城巴：系統閃爍光線影響駕駛故關閉
書展社會政治書熱賣　學生：6月是佔中後重要歷史【多圖】
書展社會政治書熱賣　學生：6月是佔中後重要歷史【多圖】
【逃犯條例．721遊行】運輸署：多條道路明封閉　106條巴士小巴線改道
【逃犯條例．721遊行】運輸署：多條道路明封閉　106條巴士小巴線改道
【逃犯條例．721遊行】警談遊行安排先提搗爆炸品武器庫　回應追問稱無證據顯示與遊行是否有關
【逃犯條例．721遊行】警談遊行安排先提搗爆炸品武器庫　回應追問稱無證據顯示與遊行是否有關
【逃犯條例】教大校長承諾7．31與學生公開對話　不介意代轉達與林鄭溝通意願
【逃犯條例】教大校長承諾7．31與學生公開對話　不介意代轉達與林鄭溝通意願
【逃犯條例．721遊行】貿發局：確保市民如常進出書展　馬會：4投注站明關閉
【逃犯條例．721遊行】貿發局：確保市民如常進出書展　馬會：4投注站明關閉
【逃犯條例．721遊行】民陣上訴結果：遊行終點維持修頓對開　不反對通知書延長至晚上11時59分
【逃犯條例．721遊行】民陣上訴結果：遊行終點維持修頓對開　不反對通知書延長至晚上11時59分
【逃犯條例．721遊行】逾百牧師教徒「默行」至禮賓府表哀痛　明將與年輕人同行
【逃犯條例．721遊行】逾百牧師教徒「默行」至禮賓府表哀痛　明將與年輕人同行
【逃犯條例】向《紐時》稱政府不會再退讓　陳智思：示威者只想香港不屬中國
【逃犯條例】向《紐時》稱政府不會再退讓　陳智思：示威者只想香港不屬中國
【逃犯條例】北京勸退問責下台？ 鄭若驊：絕無此事
【逃犯條例】北京勸退問責下台？ 鄭若驊：絕無此事
【逃犯條例】引1966年九龍騷亂後深入調查　警政學者：政府應以史為鑑
【逃犯條例】引1966年九龍騷亂後深入調查　警政學者：政府應以史為鑑
22歲男子何文田墮樓亡
22歲男子何文田墮樓亡
空運木雕郵包疑藏大麻　兩外籍男被捕
空運木雕郵包疑藏大麻　兩外籍男被捕
【逃犯條例．721遊行】范國威稱警方安排「引火自焚」　或令示威者包圍警總
【逃犯條例．721遊行】范國威稱警方安排「引火自焚」　或令示威者包圍警總
【逃犯條例．721遊行】警總圍水馬嚴防　紅隧現黑色橫額
【逃犯條例．721遊行】警總圍水馬嚴防　紅隧現黑色橫額
蘭桂坊調查打架案　兩警受傷送院
蘭桂坊調查打架案　兩警受傷送院
【周末好去處】台灣設計師陽光「曬」字　曬出設計品灣仔展出
【周末好去處】台灣設計師陽光「曬」字　曬出設計品灣仔展出
短暫陽光有驟雨　最高32度  
短暫陽光有驟雨　最高32度  