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【元朗襲擊．短片】白衣人施襲後折返再追打　市民：如殺紅了眼 (12:11)

港鐵元朗站昨晚（21日）有大批白衣人持武器施襲市民，有人被打至血流披面、滿身傷痕。親歷事件的葉小姐形容，白衣人施襲時如同「殺紅了眼」，直言想過自己「會唔會死」。她又批評港鐵在事發時未有即時關上車門，更叫車上乘客離開車廂，如同「叫市民送死」，對她造成極大陰影。

市民葉小姐昨午參與遊行後，於傍晚6時許乘車返回朗屏住所。她表示，傍晚時分已在區內發現白衣人，他們手持區旗及竹枝，目光很不友善。葉小姐其後得悉有人於元朗站集結，企圖向示威者施襲，遂乘西鐵到元朗站，打算放下衣物供示威者更換。

葉小姐於晚上10時50分下車，當時站內已有白衣人與市民對峙；市民於閘內，白衣人在閘外。有市民撐開雨傘防衛，閘外一名身穿紅白上衣的男子出言挑釁、向市民投擲竹枝，數分鐘後，白衣人動手施襲。

葉小姐說，當時有市民取放置免費報紙的鐵箱抵擋，一名男子拉動消防喉朝白衣人噴水，雙方情緒升溫，未幾有市民衝上月台，葉小姐相信，是有白衣人開始「進攻」。

「戰線」推至月台，當時有一列往屯門方向的列車停於站內，車門打開，車廂內有人叫女士站在後方，男士走到車門前撐開雨傘抵擋， 惟數十名白衣人手持木棍等武器，持續朝車門前的人及雨傘打去，「打幾下（雨傘）已跌晒，佢地係用肉身抵擋。」其餘市民則「如沙甸魚般」擠進車廂內。

葉小姐形容，該批白衣人年約35至60歲，身材肥胖，施襲時如「殺紅了眼。」葉小姐說，當時有白衣人施襲後一度離開車廂，及後返回車廂再次施襲，「有同伴見佢哋太癲都叫佢哋唔好再打。」

葉小姐直言一度想過自己及擋在車門前的男士「會唔會死」，「我哋手無寸鐵，無預計過會打人」。葉小姐又說，事發時車廂內不只有示威者，有男女老幼。她認為白衣人的行為如同發泄，不分青紅皂白。

她另批評港鐵在事發時未有即時關上列車車門，並一度廣播叫車上乘客離開車廂，「成個月台都係白衣人，落車即係叫我哋送死？」她形容在車上逗留約10分鐘卻度秒如年，「唔關門造成極大陰影」。

白衣人施襲後逃去，警員才陸續到場。葉小姐質疑，警方無視市民求助，或與白衣人「夾過」，「白衣人走晒警察先到……白衣人打人時連口罩都無戴，好似唔怕被影，如今有晒片卻無拉人，話無夾過我唔信」。

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