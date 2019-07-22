【元朗襲擊】建制派：強烈譴責暴力事件　梁振英：暴力不能解決問題 (12:49)

另外，有網民發現元朗區議會副主席王威信，昨晚身穿白衣出現於元朗西鐵站施襲擊現場。經民聯主席盧偉國今日在記者會表示，王威信昨因擔心衝擊事件而到現場了解情況，嘗試勸止，其右手骨折目前正留院做手術。他又稱，王威信被網民歪曲感到傷心難過，強調不贊成任何暴力。

前特首梁振英今日在facebook嚴厲譴責元朗事件中施襲的暴徒，呼籲停止一切暴力行為，在任何情況下，暴力不是解決問題的辦法。

元朗區區議會議員、民建聯區議會議員梁志祥指出，元朗是「城鄉共融」的社區，對於有人呼籲到元朗遊行，他表示「挑戰元朗市民是不智」，又呼籲受傷的市民放下仇恨。

工聯會黃國健亦譴責元朗暴力事件，但稱「有果必然有因」，事件發生因「社會愈來愈多火頭」，形容「爆炸性社會容易着火」，呼籲社會上的政治力量「不要火上加油」。

新民黨主席葉劉淑儀昨晚在facebook表示，驚聞元朗西鐵站有大批白衣人以棍棒、竹枝等瘋狂毆打市民，感到痛心之餘亦非常擔心，可見暴力已在社會蔓延，呼籲各界人士保持冷靜，遠離暴力，讓社會盡快恢復安寧。

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