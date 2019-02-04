【元朗襲擊】入村調查沒人被捕　警方：未發現有人持械　不能說穿白衣就有問題 (11:05)

針對坊間質疑警方進入南邊圍村後未有拘捕任何人，謝振中解釋，當時南邊圍村有兩批人對峙，警員到場後，未能確認村內白衣人是施襲者，故未作拘捕可以理解。

對於有人質疑「警黑合作」，謝振中強調完全不同意這嚴重指控，稱警方不會與犯罪分子合作，昨日未有拘捕任何人，不代表不關注事件，警方必定會跟進及在適當時候拘捕違法者。

【10:30】元朗昨晚（21日）有數十名白衣人士手持木棍、鐵通等武器，於西鐵站內毆打市民，釀45人受傷。白衣人士施襲後逃去，警方事後到西鐵站了解，重案組探員今日凌晨（22日）到南邊圍村調查，沒有人被捕。警方表示，沒發現有人藏有攻擊性武器；被問到為何調查期間解開封鎖線讓白衣人士離開，警方稱是公平處理，「不能說穿白衣就是有問題」。

元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強警司表示，警方昨晚10時41分接獲求助電話，有人稱受到刑事恐嚇。警方派人到元朗站了解，發現約100人在場對峙，警方相信一隊巡邏車不足以應付情況，遂向指揮中心報告，快速應變部隊人員取齊裝備後出發到元朗站增援。游乃強說，警員到場時已有救護車將傷者分批送往天水圍醫院、博愛醫院及屯門醫院治理。

游乃強表示，警方相信有參與打鬥人士進入了南邊圍村，故刑事偵緝隊人員到場展開調查。游說，警員到場時，發現村口有上百名身穿黑衣人士與村民有紛爭，「形勢相當之緊張」。警員控制場面後入村調查，未有展開拘捕行動，游解釋，警方未能確保村口人士有份參與打鬥。

對於為何警方調查期間，有警車解開封鎖線供白衣人士離開，游乃強解釋穿白衣者不等於有份參與打鬥事件，不能說穿白衣就是有問題，警方是公平處理。有記者質疑警方「放走」白衣人士、未有登記他們的身份證號碼，游說，警方調查自有處理方法，又澄清警員有記錄白衣人士的身份證號碼，但沒能力記錄全部。

事件中有白衣人士手持鐵通施襲，游表示，如警方發現任何人持有攻擊性武器會即場作出拘捕，「但邊個陣營都唔見有人持鐵通」。有記者表示現場也看見有人持鐵通，游強調，「可以明確話比你聽，同事唔見有人持有攻擊性武器」。

游乃強亦強調，警方譴責暴力事件，又相信有車輛運送武器，現已記錄車牌號碼，案件交由元朗警區重案第一隊跟進，並表示警方會翻查閉路電視，以科學鑑證及證人口供全力追查並拘捕疑犯。

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