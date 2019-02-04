【元朗襲擊．傷者個案】白衣者圍打記者砸攝影機　男子穿黑衣路經遭打眼扑頭 (10:39)

NOW新聞台攝影師李先生表示，11時許進入元朗車站時，有女子混亂中跌倒，有人拿起藤條類武器「係咁 『fit』」，其後有一名戴着黃色頭盔男人被追打，倒地期間用手掩頭掩面，屈曲身體，逃跑不掉，其間李先生一直拍攝。其後李先生被白衣人發現拍攝後，遭約10人包圍，「短時間有些人推撞我，有些人打我背脊，用藤條『fit』我」。及後一名身材較肥胖男子搶去其攝影機，並將攝影機擲向地下，最後扔出街外，李先生只能拾回記憶卡和斷掉的麥克風。受襲後，李先生曾報警但打不通電話，遂向街上警員求助，獲對方回覆會安排警員跟進。

楊太兒子昨晚約11時許駕車到元朗港鐵站附近，其後欲經港鐵站前往商場，其兒子穿着黑衣，及後被人打至右眼腫脹和頭部受傷。楊太正在博愛醫院急症室等候其兒子接受治療。她透露兒子今日並無外出參與遊行示威，只是欲到商場購物，豈料也會受傷，她質疑為何警方這麼遲還沒到場。

市民稱襲擊歷時1小時未見警員

頭部受傷的黃生表示，昨晚約11時半由中環到達元朗港鐵站，因得知有黑社會在元朗站附近，想看看有什麼可幫忙，到達時白衣人已走光，亦有一隊警員在場，惟不久警員亦離開。黃生稱，當警員離開後，有一班穿口罩和黑衣的示威者與白衣人在一個出口對峙，突然出現衝突，雙方互相拋東西，及後示威者退至港鐵站內，約20多分鐵港鐵關閘。

關閘約10分鐘後，正當大部分示威者準備朝另一邊出口離開之際，白衣人衝上來，隔着鐵閘指罵，及後更撬起鐵閘再次衝進港鐵站，混亂中看到有人被圍毆，「不斷用一束的那些竹棍圍毆倒在地上的人」，因看到地上「成灘血」，黃生欲上前幫忙和喝止，之後自己也被人用棍扑頭，最終致左邊頭部腫脹。黃生稱，整個過程歷時近1小時，過程中未見有警員。

陳小姐與其丈夫近11時由中環公司剛到達元朗站，其後得知一群白衣人在大堂聚集，其丈夫為保護《立場新聞》記者而被棍等物品打傷，據陳小姐所知，其丈夫應被「打穿頭」，需到屯門醫院接受治療。

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