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【元朗襲擊．傷者個案】背部被打滿佈傷痕　「港鐵職員何在？　致電報警打不通」 (10:00)

西鐵元朗站昨晚（21日）發生暴力襲擊事件，大批白衣者手持棍等物品襲擊市民，多人受傷，有人背部滿佈長條狀傷痕。輕傷者今早凌晨（22日）陸續出院，部分傷勢較嚴重者轉送屯門醫院治理。

背部滿佈長條狀傷痕，左手被打至皮開肉綻的M先生（化名）表示，昨晚在網上看到有穿黑衣者被打，於是晚上約10時40分穿灰色上衣與女朋友帶一些淺色衣服至港鐵站，盼讓剛到元朗站者可更換衣服再回家。到達元朗站近YOHO Mall出口時，已看到有一大班白衣人聚集，其間看到民主黨林卓廷着人不要打，同時白衣人不斷挑釁。M先生形容有些人沒戴口罩，「完全肆無忌憚」。

其後一名白衣女人在M先生前跌倒，「班白衣人拿着木棍、藤條和鐵枝等，想繼續打個女人」，M先生成功喝止後，隨即有穿反光衣的女記者跌倒後被打，M先生便再次喝止，豈料自己便成為目標，一度被20至30人追打，「由西鐵站比較空曠地方，一路追着我個頭打，我一直（用手）擋着頭」。最後M成功逃走，衣服已爛掉，惟欲報警召喚救護車時，「怎樣報警電話都不通」。M先生質問事發時警員和港鐵職員身處何地，「職員是否也可以報警，打不到999，這樣大的機構是否有其他渠道報警」，稱有機會投訴或民事訴訟港鐵。

民眾開消防喉當水炮　阻止攻擊

左眼角和手指受傷各需縫3針的馮先生表示，在元朗居住多年，昨晚從網上群組得知有人在元朗站亂打黑衣年輕人，出於擔心故出發到現場掩護年輕人和喝止施襲者。約11時許到達元朗站K出口時，「一上到就看到F出口很亂」，迎面來的途人提醒不要走近，稱有人「拿削尖了的木棍」。馮先生續稱，當時看不到任何警員，自己行至接近F出口位置，就看到至少20名穿白衣人士拿木棍等武器襲擊閘內人士，「那些白衣人拿着棍不斷向閘裏的人打，有些人擋着，有些人退後」。

馮先生上前喝止白衣人，附近一人突然用縮骨傘「左眼角一直車下去」，眼鏡也一度掉了，馮先生的太太隨即攬着他，「想拿棍打我的人，看到我太太在我和他之間，他就收了手沒毆下去」，受襲持續約1分鐘，及後被人救出，再自行到博愛醫院求醫。現場另有人開了消防喉，「當作水炮這樣阻止他們再攻擊」。馮先生認為，事件與社會議題一定相關，但不去判斷背後是否有人指使，「好明顯向深色衫人襲擊」，又表示近日出入會小心些，留意多些附近有沒有人面露兇光，但強調事件不會影響他日後表達意見，「應該要做就要做」，認為六四事件情况更慘烈，應要堅持。

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